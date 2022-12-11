Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, uluslararası alandaki başarı ve yaptıkları iş birlikleriyle farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, uluslararası alandaki başarı ve yaptıkları iş birlikleriyle farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Tümay, “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” çerçevesinde desteklenmeye değer görülen öğrencilere ve danışmanlarına teşekkür belgesi takdim etti.

Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda yapılan törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Tokgöz, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gözde Baydemir Peşint, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cansu Dağsuyu ve projeleri desteklenen öğrenciler ile danışmanları katıldı.

ATÜ’lü öğrencilerin, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Proje Hazırlama Eğitimi” sonrasında başvuruda bulunulan 21 projenin 15’inin kabul edildiğini hatırlatan Rektör Tümay, elde edilen başarıdan dolayı emeği geçen herkesi kutladı. Rektör Prof. Dr. Tümay, "Üniversite olarak nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birlikleriyle aynı zamanda görünürlüğümüz de artmakta ve sosyal anlamda da farkındalık oluşturmaktayız” ifadelerini kullandı.