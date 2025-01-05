Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen’e Yılın Bilim Adamı ödülü verildi.

Türkiye Kamu-Sen tarafından Antalya’da düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Emek ve Başarı Ödülleri Töreninde, Oktay Sinanoğlu Bilim Akademi Ödülleri Kategorisinde Sözen, Yılın Bilim İnsanı Ödülünü aldı.

Adana’da 2024 yılında 26 bin 488 faydalı böcek üretildi Adana’da 2024 yılında 26 bin 488 faydalı böcek üretildi

Ayrıca düzenlenen programda; Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, "Türk ve Türkiye Yüzyılını İnşa Etmek" konulu panelde moderatör olarak yer aldı. Sözen, "Türk ve Türkiye Yüzyılı İnşasında Bilim" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: iha