Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen’e Yılın Bilim Adamı ödülü verildi.

Türkiye Kamu-Sen tarafından Antalya’da düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Emek ve Başarı Ödülleri Töreninde, Oktay Sinanoğlu Bilim Akademi Ödülleri Kategorisinde Sözen, Yılın Bilim İnsanı Ödülünü aldı.

Ayrıca düzenlenen programda; Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, "Türk ve Türkiye Yüzyılını İnşa Etmek" konulu panelde moderatör olarak yer aldı. Sözen, "Türk ve Türkiye Yüzyılı İnşasında Bilim" konulu bir sunum gerçekleştirdi.