Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ile Özbekistan Cumhuriyeti Chırchık Devlet Pedagojik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, ATÜ rektörlük makamında düzenlenen törenle, Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen ve Chırchık Devlet Pedagojik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samariddin Koraev arasında imzalandı.

Törene; Chirchik Devlet Pedogoji Üniversitesi Eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Saodat Gayupova, ATÜ Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Hatice İ. Oktay Başeğmez, İKSAD Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek ve İKSAD Genel Koordinatörü Atabek Movlyanov katıldı.

Protokol ile taraflar arasında akademik iş birliğini güçlendirmek ve karşılıklı yarar ve mütekabiliyet ilkelerine dayalı yeni iş birliği ilişkileri geliştirileceğini belirten ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, karşılıklı ilgi duyulan alanlarda ortak araştırma projelerini teşvik edilerek destekleneceğini söyledi.

Taraflar, yapılan iş birliği ile ortak konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve çalıştaylar planlayacaklar.