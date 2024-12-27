Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, sanayi ve toplumla ilişkiler gibi konularda fikir alış-verişinde bulunmak amacıyla Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ATÜ) Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan ATÜ Danışma Kurulu Üniversitenin Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen başkanlığında düzenlenen programa; ATÜ Danışma Kurulu Üyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Danışma Kurulu’nda; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, sanayi ve toplumla ilişkiler gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Üniversitenin mevcut durumu ile ilgili verileri paylaşan Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, ATÜ’nün stratejik amaçlarını, araştırma politikasını, gelecek vizyonu ve ileriye yönelik hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Rektör Sözen, danışma kurulu üyelerinden üniversitenin 2026-2030 Stratejik Planına katkı sunmalarını temenni ettiklerini söyleyerek “Sizden gelen önerilerle ATÜ’nün geleceğine yön vereceğiz” dedi.

Toplantı, katılımcıların, üniversite ile olan iş birlikleri ve beklentileri hakkında görüş ve önerilerini sunmalarının ardından sona erdi.