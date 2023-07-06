ATSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi iş dünyasının hukuki anlaşmazlıklarını çözmek için harekete geçti. Firmalar arasında imzalanan sözleşmelere Tahkim şartının koyulması konusunu gündeme getiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “ATSOTAM ile iş dünyasının ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarına uğramasının önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (ATSOTAM) ticari anlaşmazlıklarda Antalya iş dünyasının çözüm noktası olacak. ATSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile iş dünyasının alternatif çözüm yollarına yönelmesini hedeflediklerini kaydeden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Konunun uzmanlarından aldığımız bilgilere göre, Antalya’da büyük oranda firmalar arasında imzalanan sözleşmelere herhangi bir tahkim şartı konulmamaktadır. ATSOTAM ile iş dünyasının ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarına uğramasının önüne geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ticari ilişkilerde çözüm noktası

ATSOTAM’ın TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi iş birliğinde kurulduğunu dile getiren Başkan Bahar, “Söz konusu merkezin kurulmasında emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Ancak, bu merkez yasal altyapı yetersizliği ve yeterli farkındalığın sağlanamaması gibi nedenlerle faaliyete bir türlü geçememiştir. Bilindiği üzere Tahkim, günümüz ticari ilişkilerinde ağırlıklı olarak tercih edilen uyuşmazlık çözüm yolu olması bakımından büyük önem taşımaktadır” dedi. Antalya’da büyük bir oranda firmalar arasında tahkim şartı konulmamasına dikkat çeken Bahar, “Altını önemle çizeceğimiz bir farkındalık oluşturmak isterim. Biz alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusunda farkındalığın arttırılmasını ve odamız bünyesinde kurulmuş olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin faaliyete geçirilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

TOBB Tahkim Merkezine ziyaret

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile ilgili görüşmek üzere ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı şahin Tekin ve Hukuk Müşaviri Av. Hüseyin İmamoğlu, İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen’in de katılımıyla TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel’i ziyaret etti. Tahkim konusunun günümüz ticari ilişkilerinde ağırlıklı olarak tercih edilen uyuşmazlık çözüm yolu olması bakımından büyük önem taşımakta olduğunu dile getiren ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı şahin Tekin, “Üyeler arasında, yerli ya da yabancı firmalarla yapılan sözleşmelere tahkim şartı konulması muhtemel bir uyuşmazlıkta hızlı ve etkin bir çözüm yolu olacaktır. Böylece, yargılama sürecinin uzaması nedeniyle yaşanan maddi kayıpların da önüne geçilebilecek” dedi.

ATSO’da arabuluculuk ve tahkim paneli

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik, 20 Temmuz 2023 tarihinde, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen, Av. Dr. Ayşegül Sezgin Uysal ve ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin’in katılımlarıyla, Antalya Arabuluculuk-Tahkim Paneli gerçekleştirilecek. Arabuluculuk ve Tahkimin İş Dünyasına ve Avukatlara Sunduğu Avantajlar, Uyuşmazlıkların Arabuluculukla Çözümü, Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasında Aile Anayasasının Öneminin konuşulacağı panel, ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda saat 14’te başlayacak.