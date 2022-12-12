Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımları devam ediyor. Adıyaman genelinde 500 öğrenciye ATSO tarafından kıyafet yardımı gerçekleşirken 23 Nisan İlköğretim Okulu’ndan sonra Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine kıyafet yardımında bulunuldu.

ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, yaptığı açıklamada; “İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kışlık giyecek yardımında bulunuyoruz. İyi günlerde kullansınlar, eğitime katkı vermeye devam edeceğiz. En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Milletimizin ve vatanımızın geleceği olan çocuklarımız için her şeyi yapmaya hazırız. Bu nedenle ihtiyaç sahibi 500 öğrencimize kışlık mont yardımında bulunduk. Ülkemizin en saygın sivil toplum örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bu tür sosyal aktivitelere önem veriyor. Ben Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Polis Amca Ortaokulu Müdürü Abuzer Yavcik, katkı ve destekleri dolayısıyla başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere emeği gecen herkese teşekkür etti.