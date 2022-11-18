Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen ‘’Peynir altı suyunun katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ‘’ projesi çerçevesinde "Marka/Patent” Eğitimi ve Peynir Altı suyunun katma değerli ürünlere dönüştürülmesi eğitimi gerçekleşti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen ‘’Peynir altı suyunun katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ‘’ projesi çerçevesinde "Marka/Patent” Eğitimi ve Peynir Altı suyunun katma değerli ürünlere dönüştürülmesi eğitimi gerçekleşti.

Meclis Başkanı Soner Görmüş’ün açılış konuşmasıyla başlayan eğitim iki aşamada gerçekleşti.

İlk aşamada Figen Konak Marka, Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin müdürü ve Patent & Marka Vekili Figen Konak; Marka tanımı, Markanın özellikleri, Marka sınıfları, Marka türleri, Marka tescil / başvuru aşamaları, Marka araştırması, Marka koruma süresi, Uluslararası marka başvuru yöntemleri, Patent kanunu hakkında bilgilendirme, Buluş kavramı, Patent kavramı, Faydalı model kavramı, Tescil kriterleri, Patent ve faydalı model arasındaki farklar, Başvuru türleri, Patent süreçleri konularında katılımcılara bilgiler aktardı.

Eğitimin aşamasında ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsüm Akdemir Evrendilek; peynir altı suyunun oluşturulma yöntemleri ,Peynir altı suyunun katma değerli ürünlere nasıl dönüştürülmesi, hangi alanlarda kullanılması, peynir altı suyunun işlenmesi konularında katılımcılara bilgiler aktardı.