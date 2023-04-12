ATSO 48. Grup Eğitim Faaliyetleri Komitesi, özel eğitim kurumlarına destek verilmesi ve özel okul öğrencilerinin ailelerine verilen devlet desteğinin geri getirilmesi talebinde bulundu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 48. Grup Eğitim Faaliyetleri Meslek Komite Toplantısında, devlet destekleri, özel okul ücretleri ile eğitim kurumlarındaki kira artış oranları, sektördeki elektrik ve su faturalarına indirim yapılması gibi konular görüşülerek, ATSO aracılığıyla ilgili platformlarda lobi oluşturulması konuları ele alındı.

"Devlet desteği geri gelsin"

Sektörün taleplerini ve toplantı sonunda hazırlanan raporu değerlendiren ATSO Başkanı Ali Bahar, özel okullarda eğitim gören öğrencilerin ailelerine verilen devlet desteğinin 2019’da kaldırıldığını belirtip, "Bu nedenle özel öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenci sayısı her geçen yıl azalmaktadır. Sektörün içinde bulunduğu zorlukların aşılabilmesi için özel eğitim kurumlarının her kademesinde çocuk okutan ailelere eğitim desteği verilmelidir" dedi. Enflasyon nedeniyle çalışanların geçim şartlarının bozulduğunu ifade eden Bahar, "Eğitim desteği sadece özel eğitim kurumları ile sınırlı tutulmamalı, Antalya gibi yoğun göç alan, yüksek kira artışlarının olduğu illerde, özellikle düşük ücretli çalışanlara kira ve çocuk eğitim desteği gibi yardımlar hızla hayata geçirilmelidir. Enerji maliyetlerindeki artış, enflasyon sarmalı içerisinde zor durumda olan eğitim kurumlarımızı daha da zora sokmuştur. Eğitim kurumlarımızın kısmen rahatlamaları için faaliyet alanları itibarıyla elektrik, su, doğal gaz gibi faturalarında indirim yapılması elzemdir" şeklinde konuştu.

"Eğitim giderlerine esneklik gösterilsin"

Aile desteği sisteminin 2 yıldır uygulanmamasının sektörü ekonomik anlamda zorladığını söyleyen ATSO 48. Grup Eğitim Faaliyetleri Komitesi Başkanı Erkan Ertürk Karaman, özel eğitim kurumları için eğitim desteğinin hayati öneme sahip olduğunu savundu. Karaman, "Eğitim kurumlarının okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerini ayakta tutabilmek için ailelere verilen eğitim desteği uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Devletimiz tarafından alınan bu kuralın tam manasıyla uygulanması ya da bir yılda asgari ücrete yapılacak artış oranı istikametinde eğitim ücretlerine yıl içerisinde ek artış yapılabilmesinin yasallaştırılmasını ya da giderlerimizde aynı esnekliğin gösterilmesini istiyoruz” diye konuştu. İstihdam oluşturma konusunda Milli Eğitim’e büyük bir yarar sağladıklarını dile getiren Karaman, "Okullarımızda öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek adına alanında uzman iyi öğretmenlerle çalışmak, okul içinde güvenliğin ve hijyen şartlarının sağlanması için en iyi personeli çalıştırmak suretiyle istihdam oluşturma arzusunda olan sektör mensuplarının en önemli gider kalemlerinden olan personel giderlerinde, maaş yanında SGK işveren primi gibi kalemler de bulunuyor, bu sebeple sigorta primi ve vergiler konusunda destek ve indirim sağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eğitimde KDV yüzde 1 olsun"

Eğitim kurumlarında fiyat artışına etki eden sorunlara dikkat çeken Karaman, "Kurumlarımız KDV’yi üstlenmek zorunda kalıyor. Birçok üründe de KDV’nin yüzde 1’e düşmesi ile mahsup imkanı kalmayan kurumlarımız ciddi anlamda KDV yükü altına girdi. Özellikle okul öncesi eğitimde okullaşmanın artması için bu kurumların ayakta kalması gerekiyor ve KDV yükü kurumları zorladığı için sektördeki KDV oranı yüzde 8‘den yüzde 1’e düşürülmeli" ifadelerine yer verdi.

ATSO 48. Grup Eğitim Faaliyetleri Meslek Komite toplantısı; ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş, Antalya Özel Okullar Birliği Başkanı Mehmet Koçaş, Başkan Yardımcısı Hamdi Özcan, KURSDER Başkanı Ali Uğur, Komite Başkanı Ertürk Karaman ve komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.