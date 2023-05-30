ATSO Akademi, Haziran ayında düzenleyeceği eğitim programlarıyla, iş dünyasının yetkinliğini ve rekabet gücünü artıracak.

İş dünyasının ihtiyaçları istikametinde, işletme sahipleri, yöneticileri, çalışanları ve girişimciler için eğitim programları hazırlayıp, bireylerin ve işletmelerin becerileri ile rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Haziran ayında dokuz farklı eğitim programını üyeleriyle buluşturuyor. Finans yönetiminden iş sağlığı ve güvenliğine, depo ve stok yönetiminden drone eğitimine kadar geniş bir yelpazede sunulacak eğitim programları, ATSO Akademi çatısı altında gerçekleşecek. Ünlü bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu’nun da sosyal medya yönetimi eğitimi ile yer alacağı eğitim programlarından isteyen herkes yararlanabilecek. Eğitimlere katılmak isteyenler ana sayfasındaki ATSO Akademi ikonuna tıklayarak detaylı bilgi alarak, kayıt yaptırabilecekler.

Katılımcılara pratik bilgiler

Eğitim programları ile iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek, yeni teknoloji ve trendlere ilişkin yetkinlikleri kazandırmak istediklerini kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “İş dünyasına yönelik eğitim programlarımızla, çalışanların iş performansına katkı koymak, gereken bilgi ve beceriye erişimlerini kolaylaştırmak istiyoruz. İş dünyası hızla değişiyor, gelişiyor ve böyle bir ortamda çalışırken yenilikçi olmak büyük bir önem arz ediyor” dedi. Eğitimlerin, sektörün önde gelen uzmanları tarafından verildiğini ve katılımcılara pratik bilgiler, araçlar ve stratejiler sunduğunu dile getiren Başkan Bahar, “İşe yönelik eğitimler, yeni fikirleri keşfetme, değişikliklere uyum sağmala, yenilikçi çözümler üretme konusunda yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Dijital dünyada başarı

Kişilerin ve işletmelerin dijital dünyada marka oluşturma, itibar yönetimi ve kişisel marka değerini artırma konularında bilgi ve beceri kazanmasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Bahar, “Eğitim takvimimizi oluştururken özellikle dijital çağın ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve dijital dünyada başarılı olmak için önemli bilgi ve becerilerin aktarılmasını istedik” diye konuştu. ATSO Akademi ile eğitimlere kolaylıkla ulaşılabileceğini kaydeden Başkan Bahar, “Katılımcıların kendi işletmelerinin finansal performansını analiz etmelerini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği konularında koruyucu önlemlere ilişkin bilgileri aktarmak, dijital pazarlama, sosyal medya, drone kullanımı gibi beceri kazandırmaya yönelik eğitimleri de takvimimize aldık” dedi.