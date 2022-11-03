Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen " Ardahan Kazı Yetiştiriciliği Gelişiyor" projesi çerçevesinde ATSO Atatürk ve konferans salonunda bilgilendirilme toplantısı yapıldı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen " Ardahan Kazı Yetiştiriciliği Gelişiyor" projesi çerçevesinde ATSO Atatürk ve konferans salonunda bilgilendirilme toplantısı yapıldı.

Ardahan için önemli bir değer olan Ardahan Kazı, Türkiye’de tek coğrafi etikete sahip olması ile birlikte katma değerli ürünler statüsünde satışı yapılarak Ardahan ekonomisine de önemli ölçüde katkı sunmaktadır. Aile işletmeleri taradından yapılan yetiştiriciliğin, daha geniş bir şekilde arttırılması için çalışmalar yürüten Ardahan Ticaret ve Sanayi odası bu çerçevede yetiştiricilere destek olmak adına bir çok proje hazırlayarak üreticilere destek olmaya çalışıyor.

Proje ile ilgili olarak açıklama yapan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci " Kaz ilimize katma değer sağlayan önemli bir ürün Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Ardahan Kazı ile ilgili olarak çoğrafi etiket çalşıması yürüttük ve yaklaşık 9 ay önce çoğrafi işaret belgemizi aldık. Kaz yetiştiriciliği ilimizde küçük aile işletmeleri şeklinde yürütülmektedir. Bizlerde üretimin artması ve işletmelerin geliştirilmesi yönünde çalışmlar yapıyoruz. 04.11.2022 tarihinde saat: 10:00 da Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk konferans salonunda yetişticilerimize ve kaz yetiştiriciliği ile ilgili girişimcilerimizeeğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz. Kaz yetiştiriciliği ile ilgili olarak detaylı bilgi almak isteyen herkesi bekleriz" dedi.