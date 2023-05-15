Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), iş dünyasının artırılmış gerçeklik teknolojisine erişimi için seminer ve eğitim düzenliyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), 22. Grup (Bilişim) Meslek Komitesi ve ATSO Akademi çatısı altında, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) konularında "Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Ticaret "Fırsatlar ve İş Modelleri" seminerini, 18 Mayıs Perşembe günü 16.30-18.30 saatleri arasında ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin iş dünyasının her alanında kullanılabilecek verimli bir teknoloji olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “AR teknolojilerini, kendi branşlarına yönelik olarak nasıl kullanabileceği üzerine düşünen, bu konuda uzman önerilerine ihtiyaç duyan herkese fayda sağlayacak bir seminer ve eğitim düzenliyoruz” dedi.

“Bilgiye erişmek için mobil teknoloji”

Artırılmış gerçekliğin iş dünyasına entegre edilmesinin iş geliştirmede önemli bir nokta olduğunu dile getiren Başkan Bahar, “İnşaat, mühendislik, endüstriden tutun da eğlence, emlak, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda görselleştirme yoluyla teknolojik gelişimi desteklemesi, iş dünyamıza olumlu bir katkı sunacak” diye konuştu. Gelecek vizyonuna katkı sağlamak isteyenler için önemli bir eğitim olduğuna dikkati çeken Başkan Bahar, “21. yüzyıl becerilerine uygun olarak iş dünyamıza eğitimlerle destek vermeye devam edeceğiz. Çeşitli meslek gruplarına da ihtiyaç duyulan bu gerçeklik de, yeni istihdam alanlarını da beraberinde getirecektir” şeklinde konuştu.

“Eğitime davet”

Eğitimi doğru şekilde ve doğru kitleye ulaştırmak için ilk önce seminer düzenlediklerini kaydeden ATSO 22. Grup Bilişim Komitesi başkanı Behçet Ülker, “Artırılmış gerçeklik eğitimi çok dinamik ve farklı bir konu. Hibrit bir sistem ve gerçek ortamla sanal ortamı birbirine birleştiren, bağlayan bir sistemler bütünü” dedi. AR sistemi ile uygulanan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Komite Başkanı Ülker, “Cep telefonlarımızdan sanal gözlüklerimizle bu ortamlara erişip farklı ve inovatif çalışmalar yapabiliriz. Farklı sektörlerde çeşitli uygulamaları söz konusu. Örneğin turizm işletmelerinde olmayan bir karakteri canlandırıp kullanıcılara farklı deneyimler sunabilirsiniz” diye konuştu. Hedeflerinin AR teknolojisini kullanarak çözüme katkı sunmak olduğunu kaydeden Ülker, “Firmaların, şahısların yüksek maliyetlerle ulaşabilecekleri bu eğitime ücretsiz bir şekilde alma şansları olsun istedik. İşletmeler bunu uygulayabilsin, kendilerini geliştirebilsinler ve uygulama alanları konusunda fikir sahibi olmalarını hedefledik” ifadelerini kullandı.

“Gerçekliği artırılmış müşteri deneyimi”

Var olan cisimler üzerine sanal nesnelerin kullanıldığını ve bu şekilde artırılmış gerçekliğin zenginleştiğini kaydeden Eğitmen Güzide Metin, “AR teknolojisinden faydalanabilmek için öncelikle bir internet erişimine sahip olmamız gerekiyor. Artırılmış gerçekliği tanımlayacak cihazlarda bunun ikinci kısmı, bu cihazlar AR gözlükleri, akıllı telefonlar ve tabletler” ifadelerine yer verdi. Firmaların ürünlerini pazarlamak için AR’den yararlanmaya başladıklarını kaydeden Metin, “Bu alanda yaptıkları yatırımlarla da oluşturucu işlere imza atmaya başladılar. Tüketiciler artırılmış gerçeklik alışveriş özelliklerinin kullanımına da pratik olarak geçmeye başladılar. Artık ürünlerin fiyatları, renkleri ya da boyutları gibi özelliklerini kendi üzerlerinde, bulundukları ortamlarda aktif olarak deneyimleme imkanı bulmaya başladılar” diye konuştu.

“İnteraktif bir uygulama”

Eğitime ilişkin bilgilendirmeler gerçekleştiren Eğitmen Metin Salman ise bir bilgisayar ve tablet ile artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanılabileceğini kaydetti. Hareket ve animasyon akıcılığının izleyicileri sıkmadığını dile getiren Salman, “İnteraktif bir uygulama olduğu için kişiye de hareket veriyor ve yönlendiriyor. Özellikle reklamcılık alanında oluşturucu olduğunu biliyoruz. Yazılımlar ile bir görselin üzerine obje eklenebilir veya mapbox yöntemiyle haritada istediğimiz bir yere objeyi koyup daha sonra da o objeleri o bölgeye gidip görebilirsiniz. Sanal kılavuz oluşturarak günlük hayatta kullandığınız cihazlarla birçok işlemi yapabilme imkânı sağlıyor” şeklinde konuştu.