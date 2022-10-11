Mevcut başkan Davut Çetin’in yeniden başkan olarak açıklandığı ATSO seçimi, Kepez 3’üncü İlçe Seçim Kurulu tarafından 59 oyun 56’sının işaretli ve şaibeli olduğuna karar verilerek iptal edildi. Başlan Davut Çetin yaptıı yazılı açıklamayla İl Seçim Kurulu’na itiraz edeceklerini açıkladı.

Mevcut başkan Davut Çetin’in yeniden başkan olarak açıklandığı ATSO seçimi, Kepez 3’üncü İlçe Seçim Kurulu tarafından 59 oyun 56’sının işaretli ve şaibeli olduğuna karar verilerek iptal edildi. Başlan Davut Çetin yaptıı yazılı açıklamayla İl Seçim Kurulu’na itiraz edeceklerini açıkladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın(ATSO) yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği seçim geçen Cuma günü tamamlandı. Sandıktan 59 kırmızı, 58 mavi listelere oy çıktı. Bu sonuçla ATSO’da yeni Başkan Davut Çetin ilan edildi. Seçim sonucunun ardından Liderliğini Ali Bahar’ın yaptığı mavi liste, Kepez 3’üncü İlçe Seçim Kurulu’na ‘oy pusulalarında oy kullanın hüviyetinin kasten belli edildiği işaretlemeler olduğu’ iddiası ile itirazda bulundu.

Yapılan itiraz sonrası kırmızı oy pusulalarını inceleyen Kepez 3’üncü İlçe Seçim Kurulu, 56 oy pusulasının şifrelenerek kullandırıldığı hükmüne vararak söz konusu 56 oyu iptal etti. Alınan karar sonrası 59 oy alan kırmızı listenin geçerli oy sayısı 3’e düştü.

Başkan Çetin’den itiraz

Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Davut Çetin de bir açıklama yaptı. Davut Çetin, “1 Ekim’de başlayan süreçte seçimi kazandığımızı söyledik. 7 Ekim günü gerçekleşen yönetim kurulu seçimlerimizi sandıkta 59 - 58 kazandık. Seçimde işaretli ve şaibeli oy kullanıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Oy kullanan meclis üyelerimizin her biri aynı zamanda aday olma yeterliliğine de sahiptir. Oy kullanan her meclis üyesi, listelerde istediği ismi çizip, istediği ismi yazabilir. Bu iddia edildiği gibi bir işaretleme değil, seçilme yeterliliğine sahip herkesin kullandığı hakkıdır, kendi kararıdır. Bu sebepten dolayı bugün İl Seçim Kurulu’na müracaatımızı yapıyoruz. İl Seçim Kurulu’nun doğru ve tarafsız karar vereceğine güvenimiz tamdır. Süreç devam ediyor” sözlerine yer verdi.