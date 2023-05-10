ATSO Gıda, Tarım ve Mobilya Kümesi UR-GE projeleri ile firmaları bir araya getirerek dünya pazarlarına açıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), gıda, tarım ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların, yurtdışı pazarlarına açılmalarını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) çerçevesinde, muhtemel iş birlikleri ve yatırım fırsatlarının değerlendirileceği kümelenme projelerini başlatıyor. Üyelerini yeni pazarlara açmak ve yurtdışı pazarları, rakip ülke ve ürünleri tanıtmayı hedelediklerini kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Üye firmalarımızı kümelenme anlayışı ile bir araya getirmeyi ve yurtdışı pazarlardaki potansiyellerinin açığa çıkarılmasını hedefliyoruz. Üyelerimizin uluslararası pazarları, rakip ülke ve ürünleri tanımalarını sağlamak, pazarlama stratejilerine katkı koymak bizim için önemli” dedi.

Pozitif etki sağlayacak

UR-GE projelerinin Antalya’da gıda, tarım ve mobilya gibi üç önemli sektörde faaliyet gösteren firmaların ihracat odaklı büyümelerine büyük bir katkısı olacağını kaydeden Başkan Bahar, “Firmalarımız kendi alanlarında önemli fuarlara katılarak, uluslararası pazarlardaki gelişmelere ilişkin bilgi sahibi olacaklar. Şirket vizyonlarına, ihracat rakamlarına pozitif etkisi olan bir çalışma ile kendilerine destek sunacak olmaktan çok memnunuz” diye konuştu.

“Potansiyellerin açığa çıkmasını hedefliyoruz”

Proje süresinin 3 yıl olacağına dikkati çeken Başkan Bahar, “Antalya’nın lokomotif sektörlerinden biri olan tarım sektöründe; bitki besleme ürünleri-gübreler, biyolojik mücadele, sera sistemleri-ekipmanları, sulama sistemleri, tarım ilaçları, tohum alanlarında faaliyet gösteren üye firmaların bir araya getirilmesini ve yurtdışı pazarlardaki potansiyellerinin açığa çıkarılmasını hedefledik. Gıda ve mobilya kümesi ile bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızla bu projeyi yürüteceğiz” dedi.

Giderlerin yüzde 75’i Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecek

Başkan Bahar, “Proje çerçevesinde projede yer alan firmalara ihtiyaç analizinin yapılmasını takiben dış ticaret ağırlıklı eğitim programları düzenlenecek, talep edilmesi halinde danışmanlık hizmeti sunulacak, hedef pazarlara yönelik yurtdışı heyet organizasyonları, sanal heyet organizasyonları veya alım heyeti programları düzenlenecektir. Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bu faaliyetlere ait giderlerin yüzde 75’i Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecektir. Projelerin Antalya’mıza büyük katma değer sunacağına inanıyorum” diye konuştu.