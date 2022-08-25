Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, ATSO meslek grupları seçimlerinin 1 Ekim’de yapılacağını açıkladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, ATSO meslek grupları seçimlerinin 1 Ekim’de yapılacağını açıkladı.

4 Yıl için göreve seçilecek olan meslek komiteleri, meclis üyeliği, denetim, disiplin ve yönetim kurullarının yeniden oluşturulacağı seçim, Adıyaman Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 1 Ekim Cumartesi günü ATSO binasında yapılacak.

18 Meslek grubu için öncelikle meclis üyesi seçimleri ve akabinde yönetim kurulu başkanı seçimi yapacaklarını belirten ATSO Başkanı Mustafa Uslu, il seçim kurulunun seçimler için onay verdiğini vurguladı.

Başkan Uslu, “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının meslek grupları 1 Ekim’de gerçekleştirilecek. 18 tane meslek grubumuz var. Bundan sonraki seçimlerde de başkanlık seçimi var. 4 Bin civarında üyemiz oy kullanacak. Ben seçimin ilimize, üyelerimize, ülkemize ve bölgemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Seçim insanların iradesidir, sandık her şeyin üstündedir, demokrasinin temelinde sandık vardır. Biz buna yürekten inanıyor insanların iradesine saygı duyuyoruz. Ben seçimlerimizin şölen havası içerisinde geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.