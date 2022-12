Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Genişletilmiş Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Oda bünyesinde çalışmalarını yürüten meslek komitelerinin sorunlarına çözüm önerileri görüşülerek değerlendirildiği ve sektörler arası dayanışmanın amaçlandığı toplantıya ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, Başkan Yardımcıları Haci Dikmen, Mahmut Arslan, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Meclis Başkan Yardımcıları Dilvin Şirvan Toprak, Hasan Erdal Toprak, meclis üyeleri ve meslek komitesi başkanları ve üyeleri katıldı.

Ayrıca toplantıda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Eşref Çakar ve Uzman Serkan Ketenci, meslek komite üyelerine küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik yeni yayınlanan KOBİ-GEL çağrılarına ilişkin sunum eşliğinde bilgilendirme yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, komitelerin, sektörlerindeki üye ile Oda arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, “Bugün burada meslek komitelerimizin dilek ve sorunlarını belirlemek ve çözüm yollarını bulmak ve konuşmak amacıyla toplandık. Komiteler, sektörlerindeki üye ile Oda arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu köprünün üzerinden ne kadar çok bilgi akışı olursa o kadar çok sorun çözülür ve ticari hayat gelişir.

Meslek komitelerimiz odamızın ve yönetim kurulumuzun itici gücüdür. Meslek komitelerimizin çalışmaları doğrultusunda yönetim kurulumuz çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim kurulu olarak meslek komitelerinden istediğimiz, her ayın kendileri için belirlenen günlerinde toplanarak öncelikle kendi meslek gruplarındaki sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek Yönetim Kuruluna iletmelerini istiyoruz. Yönetim Kurulu olarak bizler meslek komitelerimizin aktif olmasını istiyoruz. Bunun için sorunlarımıza müşterek çözüm üretebilmek ve sektörlerimizdeki sıkıntıları görebilmek amacıyla her ay düzenli şekilde meslek komite toplantılarımızı gerçekleştirmeliyiz. Meslek komitelerimizin yapacağı çalışmalar, sizlerden yönetim kuruluna veya şahsıma gelecek tüm fikirler bizim için çok önemlidir. Bizlere zaman sınırı olmaksızın her an ulaşabilirsiniz, sorunlarınızı ve fikirlerinizi iletebilirsiniz. Birlik ve beraberlik ruhuyla ekonomimizi güçlendirmek, üretim ve ihracatımızı arttırabilmek, projeler üretebilmek için değer katan ve güç veren görüşleriniz ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Odamız her zaman önereceğiniz tekliflere açıktır, yanınızdadır” diye konuştu.

ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ise, ATSO’nun başarısının meslek komitelerinin çalışmasından geçtiğini söyledi. Konuşmaların ardından ATSO Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Aslan, meslek komite üyelerine oryantasyon eğitimi verdi.