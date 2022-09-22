Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kente Önem Katanlar KÖK Ödülleri 2021 yılı anısına Kemer Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan ATSO Kemer Eğitim ve Sanat Merkezi’nde yaz dönemi törenle sona erdi. Törende, çocukların ve gençlerin müzik ve dans gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Kente Önem Katanlar KÖK Ödülleri 2021 yılı anısına Kemer Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan ATSO Kemer Eğitim ve Sanat Merkezi’nde yaz dönemi törenle sona erdi. Törende, çocukların ve gençlerin müzik ve dans gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törene; Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş, meclis ve komite üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Antalya KÖK Ödülleri çerçevesinde henüz Nisan ayında açmamıza rağmen kısa sürede bine yakın çocuk ve genç mezun ediyoruz. Bu tablo bizim göğsümüzü kabartıyor. ATSO Kemer Eğitim ve Sanat Merkezi, herhalde benim oda başkanı olarak en çok ziyaret ettiğim yerlerden biridir. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Başkan Çetin konuşmasının devamına şu sözlere yer verdi: “Burayı ziyaret etiğimde, sınıfları gezerken, viyolonsel, keman, gitar çalan, halk oyunları oynayan çocuklarımızı, gençlerimizi hatta yetişkinlerimizi görünce, çok gururlanıyorum. İnanın mutluluktan gözlerim doluyor. Bu projemize sahip çıkan başta Kemer Belediye Başkanımız Necati Hocam, değerli sanat eğitmenlerimiz ve personelimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Odamızın her projesinde, her bir üyemizin büyük emeği, alın teri, imzası var. Bu nedenle tüm Kemer halkına ve en çok da Kemer’deki değerli üyelerimize teşekkürü bir borç biliyorum."