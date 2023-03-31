Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projesi çerçevesinde iki gün sürecek olan ATSO Hackathon için başvurular başladı.

ATSO tarafından hayata geçirilen ATSO Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projesi çerçevesinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2022 yılı Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı tarafından desteklenen ATSO Hackathon, 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 36 saat sürecek ATSO Hackathon’una son başvuru tarihi 6 Nisan olarak belirlendi.

Genç yazılımcı ve tasarımcıları bir araya getirecek olan bir etkinliğe imza attıklarını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Yarışmaya katılacak olan ekiplerimiz, yenilikçi ürün ve hizmet konusunda, bitkisel üretim alanında veri işleme ve bunların kullanılabilmesinde sürdürülebilir çalışmaları hayata geçirebilecekler. İnovatif fikirlerin projelendirileceği yarışmamıza katılacak olan takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

10 takım katılabilecek

ATSO Hackathon organizasyonunda hayata geçirilen çözümlerin uzman bir jüri tarafından değerlendirileceğini belirten Bahar, “ATSO Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi içinde yer alan dikey tarım ünitelerinden alınacak verilerin işlenmesi, optimum verim için gerekli parametrelerin belirlenmesi ve raporlanmasına yönelik yazılım geliştirmeleri beklenen hackathon, üniversite öğrencilerinin, yeni mezunların ve yazılım ile uğraşan tüm bireylerin katılımına açık olacak. Takımların en az 2, en fazla 3 kişiden oluşması gereken etkinliğe en fazla 10 takım kabul edilecek. Hackathon, ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Toplam ödül 25 bin TL

Tarım dünyasının geleceğine katkı sağlamak isteyen gençleri etkinliğe davet ettiklerini dile getiren Bahar, “ATSO Hackathonu ile yenilikçi projeleri ödüllendirmeye hazırlanıyoruz. Yarışmanın sonucunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye ise 4 bin TL olmak üzere toplamda 25 bin TL para ödülü vereceğiz” dedi.