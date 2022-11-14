Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısını kınadı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısını kınadı.

ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, İstanbul’daki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, yürekleri yakan hain saldırıyı nefretle lanetlediğini ifade etti.

Torunoğlu; “Huzur ortamımızı bozmak, kaos çıkarmak için alçaklıktan medet umacak kadar küçülen bu hainler, hak ettikleri karşılığı en şiddetli şekilde görecekler. Halka korku salmayı amaçlayan terör maşalarının, karşılarında Türk milletini ve kahraman güvenlik güçlerimiz var. Oluşturmak istedikleri kargaşa, korku girdabında boğulacaklar. Hepimiz sakin kalacağız. Hedeflerine ulaşmalarına asla izin vermeyeceğiz. Unutulmamalıdır ki, terör sevicileri böylesi provokatif saldırılarla ülkemizi asla bölemeyecektir. Devletimiz, bu tür provokatif saldırıların arkasındaki kirli ellere de asla izin vermeyecektir. Fail veya faillerin

Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Teröre ve destekçilerine lanet olsun” dedi.