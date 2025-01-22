Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, konaklama vergisinin en az yüzde 50’sinin yerel yönetimlere aktarılması gerektiğini belirterek, “Bu pay, yerel yönetimler tarafından Antalya’daki turizm yükünü hafifletecek yatırımlar için kullanılabilir” dedi.

ATSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk’ün açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya ekonomisi ve turizmine yönelik açıklamalarda bulundu.

“Kaliteli turistlere yönelik bir strateji izlemeliyiz”

Antalya’nın 2024 yılında 17,5 milyon ziyaretçi ağırladığını sözlerine ekleyen Başkan Hacısüleyman, ziyaretçi sayısına odaklanmak yerine kişi başı turizm gelirini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bu doğrultuda turizm ürünlerinin kalitesini artırmanın ve daha fazla harcama yapan turistleri çekmenin önemini vurgulayan Başkan Hacısüleyman, “Ürünlerimizin fiyatlarını artırabileceğimiz, kaliteli turistlere yönelik bir strateji izlemeliyiz. Bunun için toplam kaliteyi artırmamız gerekiyor. Bu noktada, her fırsatta vurguladığım bir konuya tekrar temas etmek istiyorum; konaklama vergisi. Çoğu ülkede, özellikle turizmle yoğun şekilde ilgilenen şehirlerde, konaklama vergisi uygulanıyor. Şehrimizin taşıma kapasitesi, artan taleple birlikte her geçen gün zorlanmaya başlıyor. Bu yüzden konaklama vergisinin en az yüzde 50’sinin şehrin yerel yönetimlerine aktarılmasını savunuyorum. Bu pay, yerel yönetimler tarafından Antalya’daki turizm yükünü hafifletecek yatırımlar için kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Kadın eli tarıma dokunuyor

ATSO’nun “Turizmde Kadın Eli” ve “Sanayide Kadın Eli” projelerinden sonra “Tarımda Kadın Eli” projesini hayata geçirdiğini belirten Başkan Hacısüleyman, Elmalı’da başlatılan projede 120 kadın çiftçinin iyi tarım uygulamaları üzerine eğitim aldığını açıkladı. Projenin sertifika töreninin 27 Şubat’ta düzenleneceğini belirten Hacısüleyman, kadınların iş gücüne katılımının önemine dikkat çekti.

3 il arasında turizm köprüsü

Antalya, Isparta ve Burdur arasındaki ticari bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yusuf Hacısüleyman, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya’daki Ispartalı iş insanlarının katılımıyla bir araya geldiklerini kaydederek, Antalya’ya gelen turistlerin Isparta ve Burdur’un tarihi ve kültürel zenginliklerine yönlendirilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Antalya’ya tren bağlantısının öneminden bahseden Hacısüleyman, “Bu konu yıllardır ATSO’nun gündeminde. Antalya’nın tarım, turizm ve ticaret açısından demir yolu bağlantısına ihtiyaç olduğu ortada” dedi.

Üyeler için iki yeni hizmet

Toplantıda, ATSO üyelerine yönelik iki yeni hizmet hakkında bilgilendirme yapan Başkan Hacısüleyman, 1 Şubat’tan itibaren ATSO’nun zemin katında SGK hizmetleri verileceğini duyurdu. Hacısüleyman, üyelerin haftada üç gün SGK uzmanlarından bilgi alabileceğini, ayrıca yeni şirket kuracaklar için düzenlenecek eğitimlerde, şirket sahiplerine hukuki ve mali sorumluluklar hakkında bilgiler verileceği açıklandı.