Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATO) Başkanı Davut Çetin, oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ATSO Global’in dört yılda yüzlerce iş birliği etkinliği ve projeye imza atarak, Türk firmalarını ABD’den Japonya’ya, Hindistan’dan Uganda’ya 100’den fazla ülkede yatırımcılarla buluşturduğunu söyledi. Başkan Çetin, uluslararası pazarlara açılmak isteyen iş insanlarını ATSO Global imkanlarını kullanmaya davet etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATO) Başkanı Davut Çetin, oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ATSO Global’in dört yılda yüzlerce iş birliği etkinliği ve projeye imza atarak, Türk firmalarını ABD’den Japonya’ya, Hindistan’dan Uganda’ya 100’den fazla ülkede yatırımcılarla buluşturduğunu söyledi. Başkan Çetin, uluslararası pazarlara açılmak isteyen iş insanlarını ATSO Global imkanlarını kullanmaya davet etti.

ATSO Global Dış Ticaret İstihbarat Merkezinde yaklaşık 100 firmaya danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirten Davut Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ATSO Global, Antalya firmalarını dünya pazarlarına açıyor. ATSO Global, dört yılda yüzlerce iş birliği etkinliği ve projeye imza atarak, Türk firmalarını ABD’den Japonya’ya, Hindistan’dan Uganda’ya 100’den fazla ülkede yatırımcılarla buluşturdu.

Başkan Çetin, "Oda olarak üyelerimizi yurt dışı pazarlara açmak, bölgemizin ihracat potansiyelini artırmak ve yabancı yatırımcı çekmek için kurduğumuz ATSO Global birimimiz arı gibi çalışıyor. Pandemi sürecinde bile sanal ticaret buluşmalarıyla firmalarımızı dünyanın dört bir yanında sektörleriyle ilgili pazarlarla buluşturduk ve yeni ihracat kapıları açtık. Yurt dışından kentimize yatırımcılar çektik. Bugün 5 binin üzerinde yabancı ortaklı üyemiz var. İstanbul’dan sonra en çok yabancı üyesi olan odayız. Antalya olarak yakın dönemde 3 milyar dolar ihracatı konuşacağız” ifadelerini kullandı.

30 ülkeden odalarla iş birliği

ATSO GLOBAL çatısı altında; Dış Ticaret Kulübü, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, İhracat Destek Ofisi, Avrupa Birliği Bilgi Merkezinin faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Davut Çetin, dört yılda, "Avrupa İşletmeler Ağı Projesi" başta olmak üzere, 100’e yakın ülkede ticaret heyeti ve alım heyeti organizasyonları ve yurt dışı fuar ziyaretleri ile dış ticarete yönelik eğitimler düzenlendiğini, 30 ülkeden oda ve kurumlarla iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi.

“Alım heyetleri doping oldu”

Çetin, konuşmasını söyle sürdürdü:

“ATSO Global’in girişimleriyle Güney Afrika, Brezilya, Özbekistan, Macaristan, Finlandiya ve İtalya Ülke Günü etkinlikleri gerçekleştirdik. Seyşeller, Tacikistan, Hollanda, Almanya, Bulgaristan, Ukrayna, Polonya, Romanya, Katar, Fransa başta olmak üzere 9 Latin Amerika ülkesine yönelik sanal ve fiziki ortamda B2B etkinlikleri yaptık. Yine Yurt Dışı Heyet Organizasyonları çerçevesinde; Gıda Sektörü Alım Heyeti, Körfez ve Ortadoğu Ülkeleri Alım Heyeti, Tarım Kümesi grubumuzla Brezilya, Kenya, Özbekistan’a heyet ziyaretleri düzenledik ve Letonya-Antalya İş Forumu ve ikili iş görüşmeleri yaptık. Alım heyetleri özellikle pandemi döneminde dış ticaretin çeşitlenmesi ve artması noktasında dopingi etkisi yaptı”

ATSO referans noktası

Odanın Türkiye’ye gelen heyetlerin en çok ziyaret ettikleri kurumların başında geldiğine işaret eden Çetin, “Adeta Batı Akdeniz bölgesinin referans noktası ve ilk durağı gibi hizmet veriyoruz. 2018 yılından bu yana; Gambiya TSO, Kerkük TSO, Tataristan TSO, Hırvat Ekonomi Odası, Macaristan TSO, Arap Odalar Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Irak Bağdat Ticaret Odası, Rusya, Katar, Angola, Gürcistan, Pakistan ve İran’dan heyetleri konuk ettik, üyelerimizle buluşturduk. Ayrıca İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile iş birliği protokolü imzalayarak odamızda İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Antalya Ofisi’ni hizmete açtık” diye konuştu.

Büyükelçiliklerle yakın temas

Çetin, Türkiye’nin yurt dışındaki temsilcileri büyükelçilerle her zaman yakın temasta olduklarına da dikkat çekerek, “Dört yıllık sürede; ABD, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avusturya, Rusya, Romanya, İsveç, Etiyopya, Senegal, Japonya, Hindistan, Uganda, Hollanda, Hırvatistan, Letonya, Tanzanya, Polonya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, İspanya, Arjantin, Finlandiya, Romanya, Endonezya, Bangladeş, Belarus, Küba, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Romanya, Macaristan, Ukrayna, İtalya, Ukrayna, BAE, İsveç, Letonya, İtalya, Litvanya, büyükelçiliklerimizle temasta bulunduk, ziyaretler gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“E-ticaret eğitimleri dünya ile buluşturuyor”

Dünya ekonomisini derinden etkileyen Covid-19 pandemisi sonrası üyelere yönelik e-ticaret eğitimlerin hızlandığını belirten Davut Çetin, “Oda olarak e-ticaret ve dijital pazarlamanın önemini yıllardır anlatıyorduk. Antalya 4.0 çalışmalarımız bu konuda Türkiye’ye örnektir. Pandemi bu anlamda bizim işimizi kolaylaştırdı. E-ticaretin yanı sıra; Ticari İstihbarat ve Pazar Araştırması Eğitimi, İhracata Yönelik Dijital Pazarlama Eğitimi; Covid-19’un Dış Ticarete Etkileri & Temel Dış Ticaret Eğitimi, Dış Ticarette Ticari İstihbarat Kullanımı Eğitimi, Uygulamalı Trade Map Eğitimi ile birçok üyemizi e-ticarette ve ihracatta aktif hale getirdik” dedi.

“Batı Akdeniz buluşmasıyla yerelden küresele ticaret ağları oluşturuyoruz”

ATSO olarak birbiriyle komşu olan Antalya, Burdur ve Isparta illeri arasında ticareti geliştirmek amacıyla ilk kez gerçekleştirilen Batı Akdeniz Ticaret Buluşması’nın Türkiye’ye örnek organizasyonlardan biri olduğunu ifade eden Davut Çetin, “Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları’ndan sonra yine üç komşu ilin önemli ihraç ürünlerinden mermer sektörümüze yönelik sektörel bazlı toplantımız da bu alanda bir ilktir. Yeni dönemde Batı Akdeniz Buluşmaları’nı diğer sektörlere yönelik olarak geliştireceğiz” diye konuştu.