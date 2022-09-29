Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, 1 Ekim Cumartesi günü tüm üyeleri oylarını kullanmaya davet ederek dört yıllık dönemi başarıyla tamamladıklarını ve Antalya’nın geleceğine dair hedeflerinin olduğunu söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, 1 Ekim Cumartesi günü tüm üyeleri oylarını kullanmaya davet ederek dört yıllık dönemi başarıyla tamamladıklarını ve Antalya’nın geleceğine dair hedeflerinin olduğunu söyledi.

Davut Çetin, “Bu dönemde Covid-19 salgını nedeniyle sosyal, ticari hayatın durduğu, herkesin ayakta kalma mücadelesi verdiği çok zor günleri dayanışmayla atlattık ve Antalya ekonomisi, iş insanlarının, üyelerimizin sayesinde toparlandı. Zor şartlarda gerçekleştirdiğimiz projelerle Antalya ekonomisine güç kattık” diye konuştu.

"Görev süresi tamamlandı"

ATSO üyelerini 1 Ekim’de sandık başına davet eden Davut Çetin, ”Antalya’nın 140 yıllık çınarı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın meslek komiteleri ve meclisi 2018-2022 görev dönemini tamamlamıştır. 1 Ekim Cumartesi günü oda organ seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu dönemde yaptığımız üye anketleri, üyelerimizin çoğunluğunun çalışkanlığımızı ve dürüstlüğümüzü takdir ettiklerini ortaya koymuştur. Bu takdir bizim için her şeyin üzerindedir” ifadesini kullandı.

"Var gücümüzle çalışacağız"

ATSO’nun, dinamik yapısıyla ve kurumsal kapasitesiyle önümüzdeki süreçte de Antalya ekonomisinin dönüşümüne öncülük edecek, üye hizmetlerini daha ileri noktalara taşıyacağını vurgulayan Davut Çetin, "Antalya ekonomisini yeni teknoloji sektörlerinde ilerleyen, dijital ve yeşil ekonomi dönüşümünü başarmış, markalaşmış, refahı artmış, yüksek katma değerli, kalifiye ve yüksek ücretli çalışanlarıyla mutlu bir ekonomi haline getirmek, Antalya’nın tüm ilçeleriyle kültür, sağlık ve gastronomi turizminde ilerlemiş, estetik, yeşil bir şehir olmasına katkı sağlamak üzere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız"dedi.

"Hedeflerimiz var"

Antalya’nın geleceğine dair hedeflerinin olduğunu işaret eden Başkan Çetin, " Gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir bir kent haline gelen, akıllı kent olarak öğrenen, öğreten ve işbirliği yapan,turizm ve tarım sektörü dijital ve akıllı teknolojilere uyum sağlamış, sanayi sektörü endüstri 4.0 teknolojilerine uyum sağlayarak dijital dönüşümü başarmış, ticaret sektörü bölge içi dijital işbirliği ağlarıyla gelişmiş bir Antalya için üyelerimizle birlikte çalışıyoruz.

Antalya ekonomisinin rant ekonomisine dönüşmesini önlemek, Antalya’yı tarihine ve büyük Atatürk’ün “dünyanın en güzel yeri” övgüsüne layık bir şehir olarak korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Antalya’nın doğal, tarihi, kültürel hazinelerinin korunmasından, kent estetiğinin ve kent kültürünün geliştirilmesinden, Antalya’nın maddi-manevi değerlerinin korunmasından, markalarının geliştirilmesinden, beşeri sermayesinin geliştirilmesinden, Antalya turizminin, tarımının, sanayisinin ve ticaretinin sürdürülebilir gelişmesinden hep birlikte sorumluyuz"ifadelerine yer verdi.

"Üyelere davet"

Bu hedefleri gerçekleştirmek için ATSO gibi 140 yıllık bir çınar olduğunun altını çizen Başkan Çetin, bu çınarın altında birlikten güçlü ticarete ilerlemek için, üyeleri 1 Ekim Cumartesi günü sektörlere ve şehre sahip çıkmak adına oylarını kullanmaya davet ettiğini kaydetti.