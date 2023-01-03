Aralık ayı enflasyon oranlarını değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, maliyet artışlarını telafi edecek şekilde istihdam desteği sağlanmasının, enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapacağını söyledi.

Aralık ayı enflasyon oranlarını değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, maliyet artışlarını telafi edecek şekilde istihdam desteği sağlanmasının, enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapacağını söyledi.

2022 Aralık ayı enflasyonunun piyasa beklentisinin ötesinde gerçekleştiği aktaran ATSO Başkanı Ali Bahar, Aralık ayı enflasyonunun bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 1,18, Yİ-ÜFE’de yüzde eksi 0,24 olarak açıklandığını bildirdi.

Yıllık enflasyonun ise tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olduğunu kaydeden Bahar, "TÜFE’de enflasyonda baz etkili düşüş beklendiği gibi, hatta piyasa beklentisinin de ötesinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. 2022 Aralık ayında başlayan hızlı yükselişin sonucu olarak baz etkisi birkaç ay süresince enflasyon hızını düşürücü yönde rol oynayacak, Nisan-Mayıs aylarından itibaren baz etkisi zayıflayacak ve enflasyon güncel gelişmelerin etkisinde devam edecektir. TÜİK verilerine göre Aralık ayında TÜFE’de su, ilaç, et, elektrikli eşya gibi kalemlerde fiyat artışlarının yüksek kalmasına rağmen akaryakıt ve giyim fiyatlarında gerileme enflasyonun düşmesinde ilave rol oynamıştır. ÜFE’de de enerji fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğu görülmektedir" diye konuştu.

"2023 enflasyon beklentisi yüzde 40"

Küresel ekonomide yavaşlamanın emtia fiyatlarında geri çekilmelere yol açması ve enerji fiyatlarındaki normalleşmenin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de enflasyonu düşürücü etki oluşturduğunu ifade eden Bahar, "Bundan sonra önemli olan enflasyon beklentilerinin hangi bant seviyesinde oluşacağıdır. Piyasa beklentileri 2023 yılı için yüzde 40 civarında bir enflasyon yönünde olmakla birlikte, istihdam maliyetlerinde ve temel girdi maliyetlerinde artışın devam etmesi enflasyonun bu seviyelerde tutulup tutulamayacağı hususunda belirsizliğe neden olmaktadır. Asgari ücret artışının ve EYT kıdem tazminatı yükünün artacak olmasının özel sektör açısından zorlayıcı nitelikte olduğu açıktır. Antalya’da kira artışlarının yüksek olması iş yerlerinin kira ve ücret maliyetlerini ilave olarak artırmaktadır. Bu bakımdan maliyet artışlarını telafi edecek şekilde istihdam destekleri sağlanmasının enflasyonla mücadeleye olumlu bir katkı yapacağını özellikle vurgulamak istiyorum. 2023 yılında önceliğimiz bu tür politikalarla enflasyonun kontrol altına alınması olmalıdır" şeklinde konuştu.

"En yüksek artış sağlıkta"

TÜFE’de en yüksek aylık artışın yüzde 5,91 ile ’sağlık’, yüzde 4,56 ile ’mobilya, ev aletleri’ ve yüzde 2,84 ile ’konut, su, elektrik, gaz’ gruplarında gerçekleştiğini kaydeden Bahar, "Bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde eksi 4,14 ile ’ulaştırma’ olmuş, bunu yüzde eksi 1,34 ile ’giyim ve ayakkabı’ grubu izlemiştir. Yıllık bazda ise en yüksek artışların sırasıyla yüzde 79,83 ile ’konut, su, elektrik, gaz’, yüzde 77,87 ile ’gıda ve alkolsüz içecekler’ ve yüzde 73,02 ile ’mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri’ gruplarında gerçekleştiği görülmüştür.

Aralık ayında en yüksek artış gösteren ürün yüzde 79,26 ile konut sigortası olurken, bu ürünü yüzde 18,26 ile ilaçlar ve yüzde 14,26 ile sağlık sigortası izlemiştir. En fazla düşüş ise yüzde 10,45 ile akaryakıt, yüzde 4,84 ile çocuk giyiminde ortaya çıkmıştır. Yİ-ÜFE aylık değişim madencilikte yüzde 1,94 artış, imalatta yüzde 2,29 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,78 azalış ve su temininde yüzde 9,44 artış olarak gerçekleşmiştir" değerlendirmesinde bulundu.