Okullar arası voleybolda 35 takım mücadele ediyor

Okullar arası voleybolda 35 takım mücadele ediyor

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlayan anma programında Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan, Ülkü Ocakları Üniversite Başkanı Sefa Çeleğen birer konuşma yaptılar.

Türk yazar, Türkolog, şair, düşünür ve öğretmen. Türk milliyetçiliğinin temel taşlarından Hüseyin Nihal Atsız (Atsız Ata) vefatının 45. Yıl dönümünde Sivas’ta Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programla anıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ana Amfi Salonunda gerçekleşen programa Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanı Rıfat Kalkan, Ülkü Ocakları Üniversite Başkanı Sefa Çeleğen ve ülkücü öğrenciler katıldı.

Ünlü Türk düşünürü, Türk milliyetçiliğinin temel taşlarından olan Hüseyin Nihal Atsız, Sivas’ta Ülkü Ocağı tarafından düzenlenen programla anıldı.

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