ATP Yazılım ve Teknoloji, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelirini 1.97 milyar TL’ye çıkarttı. Şirket, net kârını ise reel bazda yüzde 157 artışla 457.2 milyon TL seviyesine yükseltti.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelirini 1.97 milyar TL’ye çıkarırken, net kârını ise reel bazda yüzde 157 artışla 457.2 milyon TL seviyesine yükseltti. FAVÖK’ünü yüzde 41 artırarak 604.9 milyon TL olarak gerçekleştiren ATP, operasyonel verimlilik ve stratejik yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdürdü.

2024 yılının şirket için yalnızca finansal başarının değil, aynı zamanda küresel büyüme stratejisinin de öne çıktığı bir yıl olduğunu belirten ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, "Türkiye ekonomisinin sıkı para politikaları ve enflasyonla mücadele önceliği doğrultusunda şekillendiği bu dönemde, çeşitlendirilmiş iş modelimiz, global operasyonlarımız ve stratejik aksiyonlarımızla istikrarlı bir büyüme kaydettik. Güçlü iş ortaklıklarımızla değer oluşturmaya devam ederek global pazarlardaki varlığımızı genişlettik. 2024 yılı gelirlerinin yüzde 30’unu uluslararası pazarlardan elde ettik. Güney Afrika, Botsvana, Zambiya ve Azerbaycan hizmet verdiğimiz ülkeler listesine eklendiler. Çözümlerimizi ileriye taşıyacak yatırımları büyüterek sürdürdük. Yapay zekâ ve robotik süreç otomasyonunu etkili kullanarak verimliliğimizi artırdık ve kârlılığımıza yansıtmayı başardık. Aynı faydaları müşterilerimize yansıtacak ürün ve hizmetleri oluşturmaktayız" dedi.

Alibaba Cloud ile oluşturulan distribütörlük anlaşmasına değinen Cinali, "Asya-Pasifik bölgesinde lider konumda olan Alibaba Cloud ile stratejik iş birliğini oluşturarak Türkiye bilişim ekosistemine yenilikçi çözümler sunmaktayız. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ile oluşturduğumuz iş ortaklıkları dijital dönüşümde ATP’nin Türkiye pazarındaki potansiyelini yansıtmaktadır. Teknolojilere ve yeteneğe yaptığımız yatırımlarla, finans ve konuk ağırlama başta olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm sektörlere global ölçekte katkılar sunmaktayız" dedi.

Dijital dönüşümde öncü çözümler geliştirerek sermaye piyasaları, konuk ağırlama ve enerji alanlarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen ATP, 2025’te Ar-Ge yatırımlarını artırarak yapay zekâ, makine öğrenimi ve robotik süreç otomasyonu gibi ileri teknolojilere odaklanmayı planlıyor. Şirket, inovasyon kapasitesini artırarak müşterilerine daha güçlü ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyor.