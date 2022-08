Adana Ticaret Odası’nın (ATO) 2018-2022 Yönetimi ve Meclisi’nin imza projesi olan yeni hizmet binasında ilk Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

ATO Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşları ile geçmiş dönem ATO Yönetici ve çalışanları anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, toplantının açılış konuşmasında, yeni hizmet binasının bayrağı devralacak yeni nesillerle beraber uzun yıllar Adana’ya hizmet vereceğini belirtti.

Son dönemlerde, finansman sıkıntısının iş dünyasının önüne duvar ördüğünü söyleyen Acı, iş dünyası olarak; üretim, istihdam, yatırım için bankalardan daha duyarlı ve yapıcı bir tutum beklediklerini ifade etti. Tarımdan ticarete, hizmet sektörlerinden sanayiye kadar her sektörde enflasyonun ve girdi maliyetlerinin hızlı artışıyla finansman sorununun günden güne büyüdüğünün altını çizen Acı, ”Yaşadığımız yüksek enflasyon süreci, girdilerdeki maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamayan üyelerimizin sermayeleri günden güne eritmektedir. Bu dönemde KOBİ’ler için çarkların dönmesini sağlayacak kredi mekanizmalarının yaratılması ve kredi piyasalarında istikrar aciliyet kazanmıştır. Zira ülkemizde yatırım yapan, ihracat ve istihdam sağlayan her firma, bizim milli değerimizdir ve bu firmaların korunması ve büyümesi için her türlü imkân seferber edilmelidir” dedi.

Bayram: "Bu gurur hepimizin"

Toplantıda Meclis Üyeleri’ni yeni hizmet binası çalışmaları hakkında bilgilendirmek için söz alan ATO Başkan Yardımcısı ve İnşaat Komisyonu Başkanı Yücel Bayram, ATO’nun kuruluşunun 125’inci yılında temeli atılan projenin Adana’ya yakışır bir özen ve özveriyle tamamlandığını kaydetti.

“Büyüyen ve her gün gelişen Adanamıza kusursuz hizmet verebilmek için gece gündüz demeden çalıştık ve projemizi layıkıyla tamamladık. Bu binanın sahibi Adana Ticaret Odası üyeleridir” diyen Yücel Bayram, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Hizmet binamızın yapımında öncelikle şeffaflığa önem verdik. Her aşamada komisyonumuzla istişare halinde olduk. Hakkaniyetli ve hassas davranarak projemizi bu günlere getirdik. Ne mutlu ki yeni binamızı bu projede emeği olan 2018-2022 Meclisimize yetiştirdik.”

Modern mimari ve yüksek teknolojiden faydalanılarak, tam da hayal edilen gibi dönemin şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan yeni hizmet binasının çok kısa bir zaman içerisinde Adana halkına da hizmet vermeye başlayacağını duyuran Yücel Bayram, inşaat komisyonu üyelerine, ATO Yönetim Kurulu’na, Meclis Üyeleri’ne, Komite Üyeleri’ne, Oda çalışanlarına ve projenin şehre kazandırılması için cesaret veren ATO üyelerine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

ATO’nun en özel günü

Toplantıda meclis üyelerine hitap eden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ise, yeni hizmet binasının projelendirilme serüvenine değindi. “ATO’da Meclis ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığım 23 yıllık geçmişimde birçok toplantıya konu olduğuna şahit olduğum, ATO’nun ve Adana’nın yeni hizmet binasına ihtiyaç duyması konusu nihayetinde bu dönem meclisimizle hayata geçirildi” ifadelerini kullanan Atila Menevşe, “Bugün bizim için özel bir gün. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan yeni hizmet binamızda sizlerle birlikte bu ilk toplantıyı yapmak gurur verici bir durum. Şu an içinde bulunduğumuz binamız, bu sıralarda oturan tüm Meclis Üyelerimizin eseridir ve yıllarca Adana iş dünyasına hizmet verecektir. Hepimiz faniyiz. Bir gün bizim çocuklarımız, torunlarımız bıraktığımız bu eserle bizleri anacaktır. Ben şahsım olarak sizlere, Meclis Başkanıma, Yönetim Kuruluma ve Başkan Vekilime, Oda personelimize bu projenin hayata geçirilmesinde vermiş oldukları emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni binamızda yaptığımız bu ilk toplantımız ve sonrasında yapacağımız toplantılarımızın ve alacağımız kararların Adana iş dünyamız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Krizden çıkış reçetesi: Üretim

Meclis toplantısında ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Başkan Menevşe Türkiye’nin her krizden üretimle çıktığını kaydetti. Menevşe sözlerine şöyle devam etti:

“Kalkınma ve rekabetçilikte ekonominin en önemli aktörleri olan KOBİ’lerimizin yatırım, üretim ve istihdama sağladıkları katkı ekonomimizin ayakta kalması için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Ekonomik sıkıntıların arttığı günümüzde, işletmelerimiz artık kronik bir soruna dönüşen finansmana erişim, nakit akışı ve ham madde maliyetlerindeki artışlardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Büyük işletmelerimize göre daha kırılgan bir yapıya sahip olan KOBİ’lerimizin sorunlarının etkili bir şekilde çözülmesi için, gerekli mekanizmaların hızla devreye alınması şarttır. Buna paralel olarak, bankacılık sektöründeki yüksek kredi faizleri ve teminat koşullarına dair sorunlar da çözüm üretilecek alanlar arasında öne çıkan konulardandır.”

Menevşe, ağustos ayı içerisinde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda-Borsa Başkanları ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve bazı bankaların genel müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Finansmana Erişim” toplantısına katılarak üyelerden gelen talepleri ve sorunlarını aktardığını kaydetti.

Yeni hizmet binasında gerçekleştirilen Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Üyelerinin gündem maddelerini oylaması ve görüş-önerilerini aktarmalarıyla son buldu.