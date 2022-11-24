Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Atomexpo 2022 Forumu, dünyanın ulaşılması zor ve ücra bölgelerindeki küçük nükleer güç reaktörleri (SMR) projelerine yönelik beklentilerin ve mevcut gündemin tartışıldığı ’küçük güçler için büyük fırsatlar’ başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar, karada yerleşik ve yüzer SMR projelerini, geleneksel enerji sisteminden daha esnek, sorumlu tüketim ve çevre dostu çözümlere geçiş, dünyanın herhangi bir yerinde üretimin sağlanması ve merkezi elektrik şebekelerinden uzak, erişilmesi zor bölgelerde dengeli ve istikrarlı enerji ekosistemlerinin oluşturulması konularını tartıştılar.

Panelde söz alan Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov, SMR’lerin ülkelerin enerji karmasında bir yer edinebileceği değerlendirmesinde bulundu. Komarov, “SMRler, onlarca yıl öngörülebilir bir fiyata sahip düşük karbonlu bir enerji kaynağıdır ve tüketicilere enerji bağımsızlığı sağlayacaktır. Bu da özellikle mevcut piyasa ortamında önemlidir. Erişilmesi zor bölgeler ve ada ülkeleri için doğal kaynakların geliştirilmesine ve çevre dostu, ekonomik, esnek çözümlere yönelik küresel bir talep var. SMR’ler bunu mükemmel şekilde karşılayabilir. SMR’lerin avantajları arasında kompakt ve modüler olmaları, yani güç talebi arttıkça modüllerin artırılabilmesi yer alıyor” dedi.

UAEA Genel Müdür Yardımcısı ve Nükleer Enerji Dairesi Başkanı Mikhail Chudakov da konuşmasında, günümüzde 20 ülkede 80’den fazla bu tür projenin bulunduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Rusya, nükleer buzkıran filosunda düşük güç teknolojilerini kullanma deneyimi de dahil olmak üzere halihazırda referans çözümlere sahip olduğundan bu konuda lider konumunda. Dünyada Malezya, Endonezya, Filipinler ve Brezilya gibi ülkeler de dahil olmak üzere düşük güç teknolojisine büyük bir ilgi var.”

Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Taalaibek Ibraev de Kırgızistan’ın bugün bu tür çözümleri uygulama ihtimallerini değerlendirdiğini belirterek, “Bugün Kırgızistan, ekonomik ve endüstriyel potansiyelini ortaya çıkarmaya ve yeni enerji yoğun tesisler geliştirmeye çalışan, büyüyen ekonomiye sahip bir ülke. SMR’ler, ülkenin karbon emisyonunu azaltma hedeflerini karşılamaktadır” ifadelerini kullandı. Ibraev, küçük ölçekli tesislerin yüksek güvenlik seviyesi, hava koşullarından bağımsız olarak faaliyet gösterme özelliği, büyük ölçekli bir tesis inşa etmeye kıyasla daha düşük sermaye maliyetleri ve daha kısa inşaat süresi avantajlarına sahip olduğunu vurguladı.

Myanmar Cumhuriyeti Elektrifikasyon Bakanı Taun Khan da konuşmasında Myanmar’ın elektrifikasyon alanında Rusya ve Rosatom ile işbirliğine ilgi duyduğunu ve düşük güç teknolojisinin kullanımında önemli faydalar gördüğünü söyledi.

Panele Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov, Myanmar Cumhuriyeti Elektrifikasyon Bakanı Taun Khan, Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Taalaybek Ibraev, Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) Hükümeti Birinci Başkan Yardımcısı Kirill Bychkov, Çukotka Özerk Bölgesi Valisi Roman Kopin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdür Yardımcısı ve Nükleer Enerji Dairesi Başkanı Mikhail Chudakov ve KAZ Minerals Genel Müdürü Georgi Fotin katıldı. Panelin moderatörlüğünü Rusya 24 televizyon kanalının sunucusu gazeteci Anna Lazareva yaptı.