Samsun’un İlkadım Belediyesi "Getir Atığını, Al Harçlığı" projesi çerçevesinde hayata geçirdiği Atık Toplama Merkezi (ATOM) otobüsü ile 8 ayda 373 bin 395 kilogram atık karşılığında vatandaşlara 749 bin 780 TL ödedi.

25 Temmuz -1 Mart tarihleri arasındaki 8 aylık dönemde İlkadım Belediyesi’nin sıfır atık projesi kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde geri dönüşüm alışkanlığı kazanan ilçe halkı hem kazanıyor hem de gelecek nesillere daha güzel bir ilçe bırakmak adına destek sağlıyor. ATOM otobüsüne evdeki geri dönüşebilen materyalleri ayrıştırarak getiren vatandaşlar sayesinde 373 bin 395 atık geri dönüşüme kazandırılırken, bunun karşılığında 749 bin 780 TL ise vatandaşlara ödendi.

“Hep birlikte el ele verelim”

Geri dönüşüm konusunda kaynağında ayrışımın çok önemli olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Hızlı nüfus artışı ile birlikte artan tüketim doğal dengeyi bozmaktadır. Bu projenin gerçek amacı doğadan aldıklarımızı tekrar doğaya vererek bu dengenin bozulmasını az da olsa engellemektir. Bu uygulamamız ekonomik anlamda da gerçekten karlı bir olay. Her ay düzenli olarak noter huzurunda yaptığımız çekilişle bugün 5. döneme ait çevresine duyarlı talihli 50 vatandaşımızı belirledik. Projemizin devamlılığı ilçe halkımızın vereceği desteğe bağlı. Çünkü ailelerin bilinçlendirilmesinde çocukların çok büyük rolü var. Hep birlikte el ele vererek geri dönüşüm projemizi büyütmeliyiz. Çünkü bu proje bizim geleceğimiz, yarınların geleceği. Sağlıklı çevrede yaşamak herkesin en doğal hakkı. Bunu korumak da bizim görevimiz. Bu anlamlı uygulamamıza destek olan personelimize ve ilçe halkımıza bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.