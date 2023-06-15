Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seniha Ünay Selçuk, İstanbul Daire Sanat’ın Açık Atölye Sanatçı Programında 3 aylık atölye sürecini tamamladı. Atölye, sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Nergis Abıyeva, Pırıl Arıkonmaz, Selman Bilal ve Neriman Polat’tan oluşan seçici kurul üyeleri tarafından seçilen iki projeden biri olan “Bahçe Günü” projesi, 25 Şubat- 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Proje, Nathaniel Hawthorne’nun “Rapaccini’nin Kızı” kitabında bir bahçeye kapatılmış olan Beatrice’in hikayesi ve bir aile albümünde bahçe içinde çekilmiş fotoğraflarda görünen kadınlardan hareket ederek geliştirildi.

Uygulamalar; Beatrice için erkek insan yapımı bir bahçe olan doğa ile bahçelerin önünde görünen kadınlar için tüm canlılığı ve iradesiyle özdeş oldukları doğa fikri üzerinden şekillendirildi. Bu iki hikâyenin kesiştiği noktada proje, doğanın ve kültürün sınırında duran kadınlara ve insan dışı canlılara odaklandı.

Atölye; sanatçılar, sanat eleştirmenleri, sanat yazarları, sanat öğrencileri, küratörler, galericiler gibi sanat ve kültür dünyasının aktörleri tarafından ziyaret edildi.