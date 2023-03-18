Darıca tesislerde konaklayan depremzede kadın ve çocukların hayata karışması ve acılarını bir nebze de olsun unutmaları için atölye etkinlikleri düzenleniyor.

AFAD koordinasyonunda Kocaeli’ye gelen ve büyükşehir belediyesinin misafiri olarak Darıca’daki tesis ve kamplarda konaklayan depremzedeler, düzenlenen atölye etkinlikleriyle acılarını bir nebze unutuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü, afetten etkilenen kadın ve çocukların sosyalleşmeleri amacıyla keçeden çanta ve cüzdan yapımı ile seramik kalemlik atölyesi etkinliği düzenledi. Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen keçe atölyesine yoğun ilgi gösteren kadınlar, el becerilerini ve hayal güçlerini kullanarak günlük yaşamda rahatlıkla kullanabilecekleri çanta ve cüzdan yapımı gerçekleştirdi. Seramik atölyesinde ise depremzede çocuklar hünerlerini sergiledi. Hayal gücü ve el becerilerini konuşturan çocuklar, seramik çamurunun yardımıyla kendi kalemliklerini yapmanın mutluğunu yaşadı.