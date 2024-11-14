Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından "Travel Expo 7. Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı" resepsiyonu düzenlendi.

ATO, “Travel Expo 7. Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı” kapsamında, ATO Meclis Üyeleri, 35 ülkeden 80 yabancı konuk ve Ankara’nın sağlık turizmi temsilcilerinin yer aldığı bir resepsiyon düzenledi.

“Turizm çeşitlerinin gelişmesinde öncü bir rol üstleniyor”

Etkinlikte bir konuşma yapan ATO Başkan Vekili Temel Aktay, “Bugün sabah açılışını gerçekleştirdiğimiz TRAVELEXPO Ankara, turizm sektörümüze, şehrimize, ülkemize çok önemli değerler katan ve artık marka olmuş bir organizasyon. Fuar, turizm sektörünün uluslararası alandaki önemli paydaşlarını bir araya getirerek, verimli iş birlikleri, yeni iş fırsatları ve bilgi paylaşımı için kıymetli bir platform imkânı sunuyor. Kültür turizminden sağlık turizmine, kongre turizminden eğitim, iş, spor turizmine, turizm çeşitlerinin gelişmesinde öncü bir rol üstleniyor. Bu akşam gerçekleştirilen galada, Fuarın amacına uygun olarak, şehrimizde misafir ettiğimiz yurt dışından gelen sektör paydaşlarını, Başkentimizin sağlık sektörü temsilcileri ile buluşturarak, sağlık turizminin gelişimine zemin oluşturuyor” diye konuştu.

“Devasa bir ekonomi oluşturuyor”

Sağlık konusunun kıymetli bir alan olduğunu belirten Aktay, “Sağlık, pandemi süreciyle birlikte daha çok konuşulan ve hayatımızda daha geniş yer tutan bir konu haline geldi. Bireyler, sağlıklı olabilmek, ülkeler ise sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için çalışıyor. İnsanlar tedavi olabilmek için dünyanın bir ucundan bir ucuna seyahat ediyor. Bu yaklaşım, sağlık turizmini de geliştirdi. Sağlık, sektör olarak, küresel ekonominin önemli yapı taşlarından biri durumunda. Medikal ürün ve ilaç üretimi, doktoru, hemşiresi, sağlık tesisi ve sigortasına kadar devasa bir ekonomi oluşturuyor” açıklamasında bulundu.