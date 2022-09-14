Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan 2 bin 500 gıda kolisi, sel afeti yaşayan Pakistan’a ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan 2 bin 500 gıda kolisi, sel afeti yaşayan Pakistan’a ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edildi.

ATO’nun selden etkilenen Pakistan için organ üyeleriyle hazırladığı 2 bin 500 adet gıda kolisi, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya ve ATO Genel Sekreteri M. Gökhan Özdemir tarafından Ankara Marşandiz Tren İstasyonu’nda AFAD yetkililerine teslim edildi. Yardım kolileri bölgeye hareket edecek trene yüklendi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Pakistan’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, gıda kolileri için katkı sağlayan ATO organ üyelerine teşekkür etti.

Yardım çalışmasını değerlendiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Türkiye ile Pakistan arasında geçmişten gelen kuvvetli bağlar bulunduğunu ifade etti. Baran, “Yüz yılın sel felaketlerinden birini yaşayan Pakistan büyük bir tahribatla karşı karşıya. 33 milyon insanı etkileyen ülkenin 3’te 1’inden fazlasını sular altında bırakan bu sel felaketi için İçişleri Bakanlığımız AFAD koordinasyonunda bir yardım kampanyası başlattı. Odamız ve organ üyelerinin katkılarıyla hazırladığımız 2 bin 500 adet gıda kolisi hayırlısıyla yerine ulaştırılacak. Bu süreçte katkı sağlayan tüm oda üyelerimize teşekkür ediyor, Pakistan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Şiddetli Muson yağmurlarının yol açtığı ve tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Pakistan için hazırlanan kolilerde un, yağ ve pirinç gibi temel gıda maddeleri bulunuyor.