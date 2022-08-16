Ankara Ticaret Odası ihracat yapacak firmalara destek olmak için “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” projesini hayata geçirdi.

Ankara Ticaret Odası ihracat yapacak firmalara destek olmak için “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” projesini hayata geçirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yer alan Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle üyelerine Pazar araştırmasından müşteri bulmaya, müşteri ile irtibata geçip ödeme şekillerinin kararlaştırılmasına, gümrük işlemlerine ve ödemenin tamamlanmasına kadar geçen süreçlerde yardımcı olacak olan “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” projesini hayata geçirdi. ATO, ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliği ile gerçekleştirilen program Ankara Ticaret Odası Hizmet Binası’nda tanıtıldı. Tanıtıma, ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik’in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de katıldı.

Proje çerçevesinde ihracat yapacak olan müşterilere ücretsiz bir şekilde iletişim, ürün pazarlama, müşteri bulma gibi konularda destek sağlanarak ihracata dayalı büyüme hedefi gerçekleştirilmiş olacak. "İhracat yapmayan üye kalmasın" hedefi doğrultusunda Ankara Kalkınma Ajansı ile iş birliği yapan ATO, üyelerin kurumsallaşması, rekabet düzeylerinin artması ve yeni pazarlara açılmaları konusunda destek sağlayacak.

“Ankara üstü örtülü bir hazine”

ATO Başkanı Gürsel Baran burada yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara üstü örtülü bir hazine. Bu hazineyi harekete geçirmek lazım. Savunma sanayiinde Türkiye’nin merkezi durumunda. Dünyadaki en büyük 100 şirketi var savunma sanayinin. Bu yüz şirket için 3 tane Türk şirketi var. Bu 3 şirketin 3’ü de Ankara firması. Bizim için gurur kaynağı. Hizmet sektöründe de çok iyi yerlerdeyiz. Birçok hastamızı ağırlıyoruz burada. Deniz, kum, güneş için gelen turistin bıraktığı 600-700 dolarken sağlık turisti 8-10 bin dolarları bulabiliyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda yeterli ihracat rakamlarına ulaşmadığımızı hepimiz biliyoruz."

“(Rusya Ukrayna Savaşı) Savaş bize birtakım avantajlar getirdi”

Rusya Ukrayna Savaşı sonrasında iki ülke ile kurulan politikalar sonucunda Türkiye’nin kar ettiğini bildiren Baran, “Türk insanının şöyle bir soğukluğu var; ihracat deyince ürküyoruz, korkuyoruz. Bunu yıkmaya çalışıyoruz. Aslında bunun gözümüzde büyüttüğümüz zor olmadığını söylüyoruz. Yaşanan bir savaş ve pandemi var; o savaş bize birtakım avantajlar getirdi. Her iki ülke ile Cumhurbaşkanı’nın öyle bir politikası var ki her iki ülke ile ilişkileri iyi götürebilmek, buradan kar elde edebilmek çok zor bir iştir. Ülkemiz bunu başardı” dedi.

Ankara’nın ticari olarak gelişmesinde verdikleri destekten bahseden Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ise şunları söyledi:

“Ankara’nın gelişmesi ve potansiyelinin değerlendirilmesi anlamında çok önemli işlere imza atmıştır. Ajansımız kurulduğu 2010 yılından bu yana yaklaşık 500 kamu kurumu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarına 500 milyon civarında maddi destek programı çerçevesinde destek sağlanmıştır. Buna ilave olarak ajansımızın desteklediği 9 güdümlü proje ile yine Ankara’da faaliyette bulunan kamu kurumlarına 100 milyon civarında yatırım sağlanmıştır. 12 yıllık süre içerisinde toplamda bin 130 projeye yaklaşık 650 milyon maddi destek sağlamış bir kalkınma ajansıyız.”

Çelik, istihbarat merkezlerinin organize sanayi bölgelerine kurulduğunu aktararak, “Açılışını yaptığımız dış ticaret ‘Dış ticaret istihbarat merkezi çerçevesinde de bir program yürüttük. ATO, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara’da ticaret yapma kapasitesi en yüksek olan üç tane organize sanayi bölgemizde istihbarat merkezleri kurduk” dedi.

Tanıtım programı, kurdele kesimi ve hediye takdimi ile son buldu.