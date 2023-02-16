2023 yılı içinde 100’üncü yılını kutlayacak olan ATO, kutlama programlarını iptal ederek, kaynaklarını ve enerjisini depremzedelerin konut ihtiyacı için harcayacak.

2023 yılı içinde 100’üncü yılını kutlayacak olan ATO, kutlama programlarını iptal ederek, kaynaklarını ve enerjisini depremzedelerin konut ihtiyacı için harcayacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyeleriyle birlikte deprem bölgesinde 100 milyonun üzerinde bir bütçe ayırarak ilk etapta 100 kalıcı konut inşa edecek. ATO Başkanı Baran, “Asrın felaketiyle yıkıldık, birlik beraberlikle yeniden ayağa kalkacağız. bir tuğla da biz koyup, deprem bölgemizde ATO 100’üncü yıl evleri inşa ederek yaralarımızı birlikte saracağız. Acımızı unutmadan, umudumuzu kaybetmeden yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, ATO’nun afetzedelerle ilgili konut seferberliği başlattığını bildirdi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki ayrı depremin Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Osmaniye, Kilis ve Adana’da 13,5 milyon insanı doğrudan etkilediğini kaydeden Baran, binlerce binanın yıkıldığı depremde 35 bini aşkın vatandaşın da hayatını kaybettiğini hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük depreminin yaşandığını kaydeden Baran, 10 ilin Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasına yüzde 10 düzeyinde katkı sağladığını söyledi. Depremin yaşandığı bölgenin tarihi ve kültürel önemine de dikkat çeken Baran, “Depremin yaşandığı bölgemiz, tarihi bin yıllara dayanan kadim topraklarımızdır. İnsanlığa yön vermiş, büyük peygamberlerin, hükümdarların, bilgelerin izlerini taşıyan bu topraklarda yaşayan milletimiz Milli Mücadele’de dimdik ayakta durup, şehrine kahramanlık gazilik unvanını kazandırmıştır. Bizim özümüz, gurur kaynağımız, medeniyetler beşiği şehirlerimizde hem madden hem de manen hayatın devamını sağlamak, afetzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmak hepimizin görevi” dedi.

ATO 100’üncü yıl evleri

2023 yılının ATO’nun 100’üncü yılı olduğunu bildiren Baran, şunları söyledi:

“2023 yılı Cumhuriyetimizin ve ATO’muzun 100’üncü yılını kutlamak üzere bir program yapmak niyetindeydik. Bu programı iptal ederek kaynaklarımızı ve enerjimizi, üyelerimizin destekleriyle birleştirerek depremzede vatandaşlarımızın konut ihtiyacı için harcayacağız. 100 milyonun üzerinde bir bütçe ayırarak ilk etapta 100 kalıcı konut inşa edeceğiz. Asrın felaketiyle yıkıldık, birlik beraberlikle yeniden ayağa kalkacağız. Bir tuğla da biz koyup, deprem bölgemizde ATO 100’üncü Yıl Evleri inşa edeceğiz. Onlara yeni meskenlerin inşa edilmesi gerekiyor. Bu ölçüde büyük bir afet aynı zamanda toplumsal bir travma oluşturuyor. Bu travmanın iyileşmesi için de yaşamın bir an önce normal koşullara dönmesi ve bölgenin yeniden kalkınmasını istiyoruz. Deprem bölgesi ve milletimize yönelik desteklerimiz devam edecek. Acımızı unutmadan, umudumuzu kaybetmeden yaralarımızı birlikte saracağız. Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun”

ATO’dan deprem çalışmalarına katkı

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından harekete geçen ATO’nun deprem bölgesine ilişkin yaptığı çalışmalar şunlar:

"İskenderun’da içinde mutfak, tuvalet ve duş ile çocuk oyun alanlarının yer aldığı mobil yemek hizmetinin de sunulacağı "prefabrik yaşam köyü", Malatya’ya içinde ısınma, aydınlanma gereçleri ile jeneratörlerin, ranza yatakların yer aldığı bin 750 metrekarelik çadır ve Hatay Expo Alanı’nda 500 metrekarelik çadır ile AFAD ve diğer ekiplere destek, günlük 20 bin kişiye sıcak yemek servis eden mobil mutfaklar, Hatay ve Samandağ’da mobil tuvaletler, Jeneratör, ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu ve diğer ihtiyaçların yer aldığı 18 tır bölgeye sevk edildi, afet bölgesinde meydana gelen akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere tankerlerle akaryakıt sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 140 eğitimli AFAD gönüllüsü ile birlikte onlarca iş makinesi, vinç, beton delici ve demir kesici aleti, afet bölgesine gönderildi.

ATO üyesi yapı denetim ve yapı laboratuvar firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hasar tespiti çalışmalarına gönüllü olarak destek veriyor".