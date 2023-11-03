Ankara Ticaret Odası (ATO) 67 No’lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından "Cumhuriyet’in 100. Yılında Sigortacılık" konulu panel düzenlendi.

ATO Meclis Salonu’nda düzenlenen panelin açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayarak başladığı konuşmasında bu yılın aynı zamanda Ankara’nın başkent oluşunun ve Ankara Ticaret Odası’nın kuruluşunun da 100. yılı olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin kahramanlık destanı yazarak ulaştığı zaferin en büyük armağanının Cumhuriyet olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye’nin gelişmiş, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke durumuna gelmesinin, bilimde, teknolojide, ekonomide, sanatta ilerlemesinin Cumhuriyet sayesinde olduğunu kaydetti. Yılmaz, “Türkiye’nin, Türk milletinin gelecek yüz yıllarının teminatı nasıl ki Cumhuriyet ise Türkiye ekonomisinin teminatı da sigorta sektörüdür. Cumhuriyetimizin devamı da ancak ekonomik cephede kazanacağımız başarılarımızla mümkündür” dedi.

Ekonomik büyümeyi ve toplumsal refahı sağlamak açısından fabrikalar, tesisler kurmanın, teknolojiler geliştirmenin, AR-GE çalışmaları yapmanın tek başına yeterli olmadığını ifade eden Yılmaz, “Tüm bunları yapmak kadar sürdürülebilirliğini sağlamak da önemli. Kurulan tesislerin, işletmelerin, binaların, makine-teçhizatın, bilgi, birikim, kültür ve deneyimin korunması ve geleceğe aktarılması ancak güçlü bir sigorta sektörünün varlığıyla mümkün” dedi.

Doğal afetlerin ve diğer olumsuz olayların etkilerini en aza indirmenin, karşılaşılabilecek risklerden korunmanın yolunun sigorta olduğunu belirten Yılmaz, “6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi, sigorta sektörünün önemini bir kez daha acı da olsa gözler önüne serdi. Pandeminin, savaşların yaşandığı, iklim değişikliğinin, doğal afetlerin arttığı dünyada, sigortacılık sektörü ekonomilerin adeta emniyet supabı durumunda. Güçlü sigorta sektörü, güçlü ekonominin kaldıracı, rekabet gücünü artırmanın anahtarıdır” dedi.

Sigortacılığın ilk örneklerinin dünyadaki geçmişinin çok eskilere dayandığını kaydeden Yılmaz, Türkiye’de ise sigorta sektörünün 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayarak Cumhuriyet ile birlikte gelişme sürecine girdiğini söyledi. Sigortacılık ile ilgili konuların 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde de ele alınan konular arasında olduğunu ifade eden Yılmaz, “Dünyada yaşanan değişim ve dönüşüme, teknolojideki ilerlemeye, dijitalleşmeye bağlı olarak sektör ülkemizde her geçen gün gelişme gösteriyor. Sigorta sektörü, dünyada trilyonlarca dolar büyüklüğe sahip bir pazar. Gelişmiş ülke olma yolunda en önemli parametrelerden biri. Sektörün yerli ve milli sigorta şirketleri eliyle büyüyerek, gelişerek dünya pazarlarında yer almasını; üretimin, ticaretin, sağlığın, refahın, ferahın garantisi olmasını çok önemsiyoruz. Sigorta sektörünün olmadığı yerde ekonomi ve ticaretin büyümesinden söz edilemeyeceğini biliyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyıllarının sigortası sizlersiniz” dedi.

ATO 67 No’lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Bülent Yük de yaptığı konuşmada, Türkiye’de şubeleriyle birlikte yaklaşık 20 bin civarında acente ve broker olduğunu söyleyerek, 250 bin kişiye istihdam sağlayan sigortacılık sektörünün ekonomilerin koruyucu kalkanı olduğunu dile getirdi. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda sigortacılığın meslek tanımının yeniden yapılması gerektiğini belirten Yük, sektörde istihdam edilen bireylerin lisans eğitimini tamamladıktan sonra zorunlu staj yaparak ardından sınava tabi tutulmasının, hizmet kalitesini artırmak açısından faydalı olacağına değindi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haşim Özüdoğru da panel öncesi yaptığı konuşmada üniversitedeki lisans ve yüksek lisans programları hakkında bilgi verdi.

Panelin açılışında ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, 27. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Danışmanı Uluç İçöz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut da birer konuşma yaptı. Program açılış konuşmalarının ardından, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Atilla Oksay, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Danışmanı Uluç İçöz ve Uluslararası Sigortacılık ve Finans Dergisi Editörü Fuat Çamlıbel’in konuşmacı olduğu panel ve soru-cevap kısmı ile devam etti. Programa ATO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Özyolu, ATO’nun 67 No’lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Serdar Çankaya, Komite Başkan Yardımcısı Evrim Çiftçi, Komite Meclis Üyesi Hüseyin Bayraktar, Komite Üyeleri Emin Haktanıyan, Mustafa Erkaya, Zafer Kartal, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi öğrencileri ile sektör temsilcileri katıldı.