Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi iş birliğinde “Siber Vatan ve Savunma Ulusal Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi iş birliğinde “Siber Vatan ve Savunma Ulusal Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası’nın Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi ve birlikte düzenlediği “Siber Vatan ve Savunma Ulusal Çalıştayı”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu’nun katılımıyla ATO Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Burada bir konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, devletlerin güvenlik politikalarının da dönüşüme uğradığını ve vatan savunmasının değiştiğini belirterek, “Egemenlik ve bağımsızlığımız için tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da savunmayı sağlamak durumundayız” dedi.

Vatan sınırı tanımı ile birlikte savunma araçlarının da farklılaştığını kaydeden Baran, “Bundan yüz yıl önce tankla, tüfekle, süngüyle vatan savunulabiliyorken, bugün topyekûn savunma için bilgisayarlar, kodlar ve yazılımlar da devrede” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dijital dönüşüm olgusunun bir seçim değil bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, bugüne kadar yapılan doğru ve yerinde yatırımlarla güçlü yapıların devam ettirildiğini söyledi. Sayan, “Dünya Ekonomik Forumu’nun raporlarına baktığımız zaman 2022 Küresel Risk Raporu’na göre siber saldırılar, iklim değişikliği ve salgın sonrasında en büyük küresel risklerden bir tanesi. Üçüncü büyük küresel risk olarak görülen ve hayati yapıları işlemez hale getirmek, korku yaymak, ülkelerin itibarını zedelemek gibi sonuçları olan siber saldırılar her 11 saniyede bir gerçekleşiyor” dedi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey de yaptığı konuşmada ülkelerin sadece coğrafi sınırları, toprakları, kara suları ya da hava sahaları tarafından temsil edilmediğini belirterek, bilişim sistemlerinin önemine değindi. Beyribey, kritik altyapıların çalışmasını sağlayan bilişim sistemleri ve telekomünikasyon ağı gibi yapıların, buradan üretilen kritik verilerle dijital ülkeleri oluşturarak siber uzayın bir parçası haline getirdiğini söyledi.

Yeni çağda fiziksel mesafelerin siber saldırılarda bir etkisi olmadığını kaydeden Beyribey, “Asker, silah, bomba, füze yok. Siber savaşlarda artık savaşlar ve saldırılar sessiz. Siber uzay artık 5. savaş ortamı olarak ülkelerin ulusal güvenliğinin en önemli bileşeni haline geldi. Yeni teknolojilerin gelmesiyle beraber bu saldırılara karşı savunmamız artıyor ama bu yeni teknolojiler gelişirken saldırganların da elini kolaylaştırıyor. Biz de güçlü Türkiye yolunda, bütün kurumlarla koordineli olarak Türkiye’nin siber güvenlik gücünü artırma hedefinde emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şube Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu da siber ortamlardaki tehdit ve risklerin, geliştirilen strateji ve eylem planlarına rağmen her geçen gün arttığını ifade ederek, “Her zamankinden daha çok siber güvenliğe ağırlık verilmesi, bu alanda yapılan çalışmaların gerek sayı ve nitelik gerekse yeni çözüm ve yaklaşımların hayata geçirilmesi gerekiyor. Ülkemizde bu konuda önemli çalışmalar yapılmakta, önlemler alınmakta fakat siber güvenlik ve savunmada alınan patentler, geliştirilen ürün ve teknolojilerde istenilen seviyelerde olmadığımız ve ülke siber farkındalığımızın da düşük olduğu ortadadır” diye belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından “Siber Vatan, Siber Güvenlik ve Savunma” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Toplantıya ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, BTK Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun ile ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.