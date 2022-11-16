Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, sektörlerinde başarılı olan duayenlerden, akil insanlardan ve Adana sevdalılarından ‘ATO Yüksek İstişare Kurulu’ oluşturacaklarını söyledi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, sektörlerinde başarılı olan duayenlerden, akil insanlardan ve Adana sevdalılarından ‘ATO Yüksek İstişare Kurulu’ oluşturacaklarını söyledi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, göreve yeni seçilen Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan ATO Başkanı Yücel Bayram, yoğun bir rekabetin yaşandığı bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek, “Şimdi bize düşen canla başla çalışıp Adana’mıza değer kazandırmak olmalı. Yeni dönemde yeni binamızla hizmet vereceğiz. Binamız konferans salonları, üyelerimizin yararlanacağı kurumlara ev sahipliği yapacak birimleriyle Adana’nın hizmetinde olacak” dedi.

Sektörlerinde başarılı olan duayenlerden, akil insanlardan ve Adana sevdalılarından oluşacak ‘ATO Yüksek İstişare Kurulu’ oluşturacaklarını belirten Başkan Bayram, “İyi niyetle, kurumlarla güç birliği yaparak projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Adana ekonomisini büyütmek için canla başla çalışacağız. Bu şehri el birliğiyle geliştirmeye mecburuz. Bu çerçevede engel olan, çalışmayan olursa da siz medya mensupları aracılığıyla Adanalılara şikayet edeceğiz. Bir dönem yapacağım başkanlık sürecimde, ATO’yu Türkiye’nin en etkin meslek kuruluşlarından biri olarak göreceksiniz” diye konuştu.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de köklü bir tarihe sahip olan Adana Ticaret Odası ile üyelerinin gelişimi çerçevesinde ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.