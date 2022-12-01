Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Malta arasında 1 milyar dolara yaklaşan dış ticaretin Türkiye lehine geliştiğini belirterek, “Avrupa Birliği üyesi Malta, yakın ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Türkiye’ye sıcak bakan bu ülke ile ticaretimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Malta arasında 1 milyar dolara yaklaşan dış ticaretin Türkiye lehine geliştiğini belirterek, “Avrupa Birliği üyesi Malta, yakın ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Türkiye’ye sıcak bakan bu ülke ile ticaretimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyorken Türkiye Cumhuriyeti’nin Valetta Büyükelçiliğine atanan Erdeniz Şen, ATO Başkanı Baran’ı makamında ziyaret etti. ATO Başkanı Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Malta’nın yüz ölçümü olarak küçük bir ülke olmasına rağmen coğrafi konumu nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Malta’nın Türkiye açısından önemli bir pazar durumunda olduğunu kaydeden Baran, Akdeniz’in ortasında yer alan ve Avrupa Birliği üyesi olan Malta’nın dış ticaretinde Türkiye’nin önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

"Türkiye’ye sıcak bakan bu ülke ile ticaretimizi geliştirmeyi hedefliyoruz

Baran, iki ülke arasında 1 milyar dolara yaklaşan dış ticaretin Türkiye’nin lehine geliştiğini belirterek, “Avrupa Birliği üyesi Malta yakın ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Türkiye’ye sıcak bakan bu ülke ile ticaretimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Malta, Kuzey Afrika’ya açılmak isteyen üyelerimiz için de fırsatlar sunan bir ülke. Ankara Ticaret Odası olarak yeni dönemde bu konuda çalışma yapacağız” diye konuştu.

"Malta, Türkiye için Avrupa Birliğine ticaretin daha rahat yapılabileceği bir ülke"

Büyükelçi Şen ise yaptığı konuşmada, büyükelçi olarak görev üstleneceği Malta ile Türkiye’nin ticaretini artırmayı hedeflediği için Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin şehirlerini ve potansiyelini tanıtmak istediğini anlattı. Türk yatırımcıların Malta’da yer aldığını kaydeden Büyükelçi Şen, ülkedeki iki büyük limandan birini Yıldırım Holding diğerini de Global Holding’in işlettiği bilgisini verdi.

Otokar firmasının Malta’ya otobüs ihracatı yaptığını belirten Büyükelçi, halen Malta’da ulaşımın Otokar ürünleriyle sağlandığını kaydetti. Türk iş adamlarının Malta üzerinden başka ülke pazarlarına açılabileceklerini ifade eden Şen, “Malta, Türkiye için hem Avrupa Birliğine ticaretin daha rahat yapılabileceği bir ülke hem de Kuzey Afrika’ya açılabileceğimiz bir ülke” dedi. Türk iş adamlarının Malta’da yatırımlarının bulunduğunu kaydeden Şen, yatırımlarda Türkiye’nin Almanya’nın ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi.