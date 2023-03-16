Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi’nin organizasyonuyla deprem bölgesine giden 50’ye yakın kuaför ve güzellik uzmanı, aralarında çocukların da yer aldığı 800’ü aşkın depremzedeye kuaförlük ve kişisel bakım hizmeti verdi.

ATO, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkıma uğrayan 11 ile yönelik destek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ATO’nun 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi’nin organizasyonuyla Antakya ve İskenderun’a giden 50’ye yakın kuaför ve güzellik uzmanı, aralarında çocukların da yer aldığı 800’ü aşkın depremzedeye kuaförlük ve kişisel bakım hizmeti verdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası’nın depremin hemen ardından teyakkuza geçerek, 68 Meslek Komitesi ve üyeleriyle birlikte tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. ATO’nun gıdadan giyime, hijyen malzemesinden uyku tulumuna, ısıtıcıdan jeneratöre temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırlarıyla, çadırlarıyla, prefabrik yaşam alanlarıyla, sıcak yemek dağıtımıyla, iş makinalarıyla, arama kurtarma, hasar tespit çalışmalarına gönüllü katkılarıyla ve daha birçok destekle bölgeye destek verdiğini kaydeden Baran, “Büyük deprem felaketinin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçti. Depremzede vatandaşlarımızın her

alanda ihtiyaçları devam ediyor. 43 No’lu Komitemizin üyeleri depremzedelerimize saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti vererek gönüllü bir organizasyon gerçekleştirdi. Antakya ve İskenderun’a giderek buradaki depremzede kardeşlerimize bire bir hizmet sundu. Odamızın kuaför ve güzellik sektöründeki üyeleri meslekleri ile deprem bölgesine moral oldu. Bu günlerde dayanışma içinde olmak, unutmamak çok kıymetli. 43 No’lu Komitemizin Başkanı Sayın Ömer Sarıoğlu başta olmak üzere üyelerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

ATO’nun “Ayın Yıldızıyım Ya Sen” bağış çağrısı devam ediyor

Ankara Ticaret Odası’nın 68 Meslek Komitesi ve üyeleriyle birlikte deprem bölgesine 100’den fazla kalıcı konut kazandırmak üzere başlattığı "Ayın Yıldızıyım Ya Sen" temalı bağış çağrısına da değinen Baran, bağış çağrısına ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baran, bağışa katkı sağlamak isteyenlerin ATO’nun www.atonet.org.tr web sitesinden veya ATONET Mobil uygulamasından ayrıntılı bilgiye ulaşabileceğini söyledi.

“Çocuklarımıza büyük moral olduk”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu ise, kuaförlük mesleğini depremzedelere moral olmak üzere icra etmiş olmalarının çok anlamlı olduğunu söyledi. Depremzede çocukların da saç kesimi ve bakımlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarıoğlu, organizasyonda yer alan çocuklara yönelik oyun ve gösterilerin de büyük moral olduğunu söyledi. Sarıoğlu, içinde gıda, kıyafet, oyuncak, kişisel bakım malzemelerinin yer aldığı yardım kolisi dağıtımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Ankara Profesyonel Kuaförler Derneği, Güzellik Uzmanları Derneği, Kuaförler Kooperatifi (KUKOOP) ve Kuaförler Derneği de organizasyona destek verdi.