ATO Meslek Komiteleri ile Oda Meclisi Asıl Ve Yedek Üyelerinin Seçimi Ankara’da yapıldı.

ATO Meslek Komiteleri ile Oda Meclisi Asıl Ve Yedek Üyelerinin Seçimi Ankara’da yapıldı.

Ankara Ticaret Odası Kongre ve Etkinlik Merkezi’nde (ATO Congresium) ATO Meslek Komiteleri ile Oda Meclisi Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi yapıldı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Congresium zemin katta 45 numaralı sandıkta oy kullandı. Burada konuşan Baran, Ankara’nın ticaretini, Ankara’nın ekonomisini sonraki 4 yıl için idare edecek olan üyelerin seçimi için bir arada olduğunu dile getirerek, “160 bin üyemiz var. Türkiye’nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşuyuz. 68 tane meslek komitemiz var bunların hepsinde sandıklarımız var. Çok güzel bir ortamda, huzurlu bir ortamda seçimimiz var. Buradan kazanan inşallah Ankara Ticaret Odası olacak, şehrimiz olacak, ülkemiz olacak. Yürekten inanıyorum buna Ankara’nın ticaretine, ekonomisine hem de ülkemize yön verecek arkadaşlarımız çıkacak buradan. Gerçekten çok güzel bir sonuç olacak, çok huzur vericide bir ortam var. Çok da mutluyum. İnşallah saat 17.00 sonrası sandıklarımız açılacak, sayılacak bundan bir hafta sonra yaklaşık da Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri var” diye konuştu.

Seçim sonrası Ankara’da çok güzel bir 4 yıl olması dileği olduğunu vurgulayan Baran, “Allah nasip ederse bizde adayız tabii. Seçim bu seçim sonrasında nasip olursa bundan sonraki süreçte Ankara’nın ekonomisini aldığımız noktadan daha yukarılara çıkarmak için ülke ekonomimize katkı sağlama adına gereken her şey yapılacaktır. Bundan önceki 4 yıl da olduğu gibi bundan sonra da nasip olur burada olursak elimizden ne geliyorsa bu ülkenin ve şehrin ekonomisini daha yukarılara taşımak, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın sözü bizim için çok kıymetli Türkiye dünyadaki en büyük ilk ekonomi arasına girecek diyor. Yürekten inanıyorum ki inşallah kısa sürede ilk 5’e de gireceğiz biz. Bunu başaracak güçteyiz. Bizlerin Türkiye’deki tüm odalarda seçimler var. Türkiye’deki 365 tane oda ve borsada seçimlerimiz var. İnşallah bu seçimler sonlandığında ülkemiz için de yeni bir dönem de başlıyor olacak” ifadelerini kullandı.