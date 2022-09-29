Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, ’’Adana Ticaret Odası bizim ulu çınarımızdır. Üyelerimiz için 128 yıldır hizmet veren Odamız, 128 yıldır olduğu gibi gelecek yıllarda da Adana ekonomisi için çalışmaya devam edecek’’ dedi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, ’’Adana Ticaret Odası bizim ulu çınarımızdır. Üyelerimiz için 128 yıldır hizmet veren Odamız, 128 yıldır olduğu gibi gelecek yıllarda da Adana ekonomisi için çalışmaya devam edecek’’ dedi.

İsmail Acı, 2018-2022 Adana Ticaret Odası hizmet döneminin son meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "4,5 yıl boyunca 46 farklı sektör temsilcimizle birlikte sektörlerimizin sorunlarına çözüm aradık. Burada ciddi emekler sarf eden yönetim kurulumuz, meclis üyelerimiz, komite üyelerimiz, odamızın diğer organları ve personelimiz odamızın gelişmesi için çalışmalarını sürdürmüştür. Ben emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

128 yıldır Adana ekonomisinin kalbi konumundaki kentin en büyük STK’sının gelecek yıllarda da Adana’ya ve üyelerine vereceği katkıların olacağını söyleyen Acı şöyle devam etti:

"4,5 yıllık süreçte söz konusu Adana olunca Odamız, Üyelerimiz için varlığını ortaya koymayı başarmıştır. Adana’nın ekonomisinin yanında kültürüne, turizmine, tanıtımına kısacada Adana’nın marka şehir olması için atılan adımlar için tüm Oda yöneticilerimizi kutluyorum. En büyük teşekkür üyelerimizedir. Çünkü bu kurum üyeleri ile vardır. O nedenle üyelerimiz için önümüzde yapacak daha çok işimiz var. Yeni dönemde atılacak adımlar aynı kararlılıkla sürecektir. Az önce ifade ettiğim gibi bu dönem içerisinde Adana’nın marka şehir olması yolunda birçok adım attık. Tüm dünyaya adımızı duyuran Lezzet Festivalinin düzenlenmesi aynı zamanda yine aynı değerde olan Nisan’da Adana’da Karnavalımız büyük bir kültür elçisi olarak bizim Oda olarak desteklediğimiz etkinliklerin başında gelmektedir. Buna ek olarak Adana’mıza özgü ürünlerin Coğrafi İşaretlerinin alınmasında yürüttüğümüz çalışmalardan büyük oranda başarı ile çıktık. Bunların başında Adana Kebabı gelmektedir ve artık bu ürünümüz Adana sınırlarının bile dışına çıkan bir markamızdır. Diğer ürünlerimizi de aynı şekilde Adana’nın tescilli markaları haline gelmiştir. Doğal olarak tescillediğimiz ürünler Adana’nın kültür elçisi haline gelmektedir.’’

"Bu bir bayrak yarışıdır"

Meclis Başkanı Acı, ’Adana Ticaret Odası olarak 8 Ekim tarihinde yeni dönem için yeniden seçimleri gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "Bazı arkadaşlarımız görevlerini sektörden bir başka arkadaşımıza devredecektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Adana Ticaret Odasının 128 yılı boyunca bu süreçler devam etmiştir. 128 yıldır hizmette yarışıyoruz. Seçimlerimizde camiamıza yakışır bir tablo ortaya koyarak yeni dönemin kapılarını aralayacağız. Yeni dönemde meclis üyelerimiz ve komitelerimizle üyelerimize ulaşacak, üyelerimizin ne sorunu varsa ivedilikle çözümü için fedakarca çaba sarf edeceğiz. Fedakarca diyorum çünkü, STK’lar gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren kurumlardır. Odamızda görev alan her bir yöneticimiz fedakarlık göstererek üyelerimiz için çalışmalar yürütmektedir. Yeni dönemde aramıza katılacak sektör temsilcilerimize şimdiden başarılar diliyor, 128 yıldır emek veren sektör temsilcilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. 4,5 yıllık dönem için birlikte yola çıktığımız ancak aramızdan takdiri ilahi ile ayrılarak Hakkın rahmetine kavuşan Başkan Yardımcımız Ömer Küpeli, Meclis Üyelerimiz Ahmet Sürerdamar, Ziya Alim Koçer ve Sümer Şen’i rahmetle anıyor camiamıza ve ailelerine başsağlığı diliyorum. 8 Ekim’de başlayacak olan yeni dönemimizin Adana’mız iş dünyamız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.