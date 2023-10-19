Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Kosova’da Ankara’nın sağlık turizmi potansiyelini de tanıttı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı (BALKAN VAKFI) Başkanı Hıfzı Kuruşa ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşan heyet, Kosova’da Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ile bir araya geldi. Baran, Kosova’ya iki ülke arasındaki ticaret hacminin karşılıklı denge içinde yükselmesini sağlamak amacıyla geldiklerini ifade etti. Sağlık turizmi alanında Türkiye’nin önemli bir ülke olduğunu, Ankara’nın da iller arasında önemli bir yeri bulunduğunu anlatan Baran, Kosovalı vatandaşları sağlık hizmeti almak üzere Başkent’e davet etti. Başkent’in sağlık turizminden aldığı payı yükseltmeyi hedeflediklerini anlatan Baran, “Ankara, hastaneleri, poliklinikleri, tıp fakülteleri ve bu fakültelerden mezun uzman doktorlarıyla önemli bir sağlık şehri” diye konuştu.

Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi de, Kosovalı vatandaşların Türkiye’den sağlık turizmi hizmeti aldığını belirterek, “Kosova vatandaşları sağlık sorunlarını Türkiye’de çözüyorlar. Son yıllarda Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye’nin sağlık hizmetleri kalitesinde üst seviyede olduğunu görüyoruz. Devlet olarak sağlık sistemine büyük yatırım yaptınız, bu da size sonuç olarak geri geliyor” dedi.

Redzepi, Türkiye’nin medikal üretimine de dikkat çekerek, bu konudaki ticaret ve işbirliğinin geliştirilebileceğini ifade etti. Tekstil, tarım ve turizm sektörleriyle yakından ilgilendiklerini kaydeden Başbakan Yardımcısı Redzepi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin düşüklüğüne dikkat çekerek, Kosovalı iş adamları ile birlikte Türkiye’yi ziyaret etmek istediklerini kaydetti. Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Redzepi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Redzepi, torununun hastalandığını ve tedavi için Fransa, Almanya ve Avusturya’yı araştırdıktan sonra en iyi tedavi hizmetinin en uygun fiyata Türkiye’de alınabileceğini öğrendiğini belirterek, “Torunumu Türkiye’de ameliyat ettirdim. Her anlamda fazlasıyla da memnun kaldığımı söyleyebilirim” dedi.

Türkiye ile sağlık sektöründe işbirliği yapabileceklerini kaydeden Redzepi, “Aynı şekilde sağlık turizmindeki sağlık ticareti de çok önemli. Özellikle ortopedik ve medikal malzemelerde ihtiyacımızı sizden temin edebiliriz. Sizin eczacılık alanında geniş bir yelpazeniz var, onkoloji ve kalp gibi sağlık konularında iletişim kurarak bu alanda işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum. Son zamanlarda çok revaçta olan estetik cerrahide de ilerde olduğunuzu düşünüyorum. Çok iyi yetişmiş doktor ve cerrahlara sahipsiniz. Diş hekimi alanında da aynı şekilde. Saydığım bu alanlarda çok güzel işbirlikleri yapabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Baran ve beraberindeki heyet, daha sonra Kosova Sağlık Bakanı Dr. Arben Vitia’yı ziyaret etti. Baran, Ankara ekonomisi ve Ankara’nın sağlık turizmi potansiyeli hakkında bilgi verdi. Başkent’te sağlık turizmi yapmaya yetkili hastaneler, tıp merkezleri ve muayenehaneler olmak üzere toplam 376 belgeli tesis bulunduğu bilgisini veren Baran, geçen yıl yaklaşık 350 bin hastanın Ankara’da misafir edildiğini kaydetti. Baran, “Türkiye’nin başkenti Ankara sağlık turizmi, termal turizmin

yanı sıra medikal üretimde de önemli bir şehir. Ankara’da tedavi hizmetlerinin yanı sıra diş hekimliği, saç ekimi, estetik cerrahi gibi hizmetleri almak mümkün” dedi.

Ankara’nın sağlık turizminde önemli avantajlarından birinin rekabetçi fiyatları olduğunu kaydeden Baran, “Biz Kosovalı kardeşlerimizle ilişkilerimizin sağlık alanında da gelişmesini arzuluyoruz” diye konuştu.

Baran, Kosova’dan gelen hastaların Başkent’te en yeni teknoloji imkânlarıyla en iyi yetişmiş doktorlardan en gelişmiş sağlık merkezlerinde hizmet alabileceğini belirterek, “Bu alanda tek eksiğimiz Kosova-Ankara arası direkt uçuş. Bu konu gündemimizde. Hasta vatandaşları aktarmalı taşımak mümkün olmuyor. Bu nedenle Ankara’dan yurtdışına direkt uçuşların öncelikli olarak ele alınması ve şehrin potansiyelini ortaya çıkaracak planlamalar yapılması gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO ve BALKAN VAKFI heyeti, Kosova ziyaretinin ikinci gününde Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Priştine Koordinatörü Fulya Aslan’a da ziyaret gerçekleştirdi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın başkanlık ettiği heyette ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali Yıldız, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu, ATO Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sabahat Altınışık, Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı- Meclis Üyesi Ali İhsan Güçlü, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Özel İhtisas Komisyonu ve İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi Başkanı-Meclis Üyesi Hakan Ekici, İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sinan Aktaş, Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sadık Mermer, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ümit Kılıç ile Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıfzı Kuruşa ile Vakfın Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.