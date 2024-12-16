Ankara Ticaret Odası ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Konya’da Mevlana Müzesini ziyaret etti.

Şeb-i Arus törenleri için Konya’ya gelen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, program kapsamında Mevlana Müzesini ziyaret etti. Baran, “Hazreti Mevlana’nın 751’nci vuslat yıl dönümü Şeb-i Arus vesilesiyle geldik. Yarınki törende de buradayız ama ben bugün şunu gördüm ki, ayın 7’sinden 17’sine kadar olan bu törenin inşallah en kısa zamanda 10’ncu gününe katılmak üzere burada olacağız” dedi.

“Bunu dünyada bir başka yerde yaşamak mümkün değil”

Tüm dünyadan insanların Konya’da toplandığına değinen Baran, “Hoşgörüyü almış başka yerlere götürmüş. O yüzden bugün dünyanın her yerinden insanlar var burada. Bu çok kıymetli bir şey, çok önemli. İnşallah bundan sonraki süreçte daha da farklı yerlere götürülebilir ama ben hoşgörünün 10 gün boyunca yapılan bu etkinliklerin, panellerin, konferansların, eğitimlerin bunlarla ilgili bir şeyler yapılabilir, daha farklı yerlere getirilebilir bunlar. İnşallah bununla ilgili bir gayretin içinde olacağız. Çok mutluyum burada olmaktan dolayı, çok da duygu yüklüyüm. Şeb-i Arus törenlerine katılmak için 751 yıl geçmiş, bütün dünyadan akın akın insanlar geliyor. Bunu dünyada bir başka yerde yaşamak mümkün değil” diye konuştu.