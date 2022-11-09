Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, "Ortak paydamız Adana. Bu işin ticareti yok, gönül işidir, hep birlikte kol kola gönülden hizmet edeceğiz" dedi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, "Ortak paydamız Adana. Bu işin ticareti yok, gönül işidir, hep birlikte kol kola gönülden hizmet edeceğiz" dedi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Tosmur, Yusuf Kara ve M. Nedim Büyüknacar, Denetim Kurulu Üyesi Ergin Turan ile AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ATO’yu ziyarette, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Meclis Başkanı İsmail Acı, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih İspir, Cengiz Yılmaz ve Kazım Bozan ile GGK Başkanı Zeynel Üstemel ve Genel Sekreter Birol Yarman tarafından konuk edildiler.

Adana Ticaret Odası ile önceki dönemde de her zaman uyumlu çalışma içinde olduklarını anımsatan AOSB Başkanı Sütcü, “AOSB olarak bizler de dün nasıl Adana Ticaret Odamız ile işbirliği içinde hareket ettiysek, bundan sonra da birlikte Adana’nın menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye varız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah utandırmasın. Adana hepimizden hizmet bekliyor. Bize düşen görev bu beklentilere maksimum seviyede cevap vermektir” diye konuştu.

AOSB Başkanı Sütcü, üye sayısı bakımından Adana’nın en büyük sivil toplum kuruluşu ve aynı zamanda kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşu olan Adana Ticaret Odası’nın 128 yıldır kente ve ülke ekonomisine değer kattığını vurgulayarak, “Köklü geçmişiyle Adana’mızın ticaretine, ekonomisine yön veren bu güzide kurumumuz ile her zaman gurur duyduk” diye konuştu.

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ile Meclis Başkanı İsmail Acı ve tüm yönetim ile meclis üyelerini tebrik eden AOSB Başkanı Bekir Sütcü, şöyle devam etti:

“ATO yönetimimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarafsız ve şeffaf yönetim anlayışı sergileyeceğine, herkes kucaklayacağına, birleştirici ve bütünleştirici bir yaklaşımla, adil, yenilikçi, paylaşımcı, etkin, iş birliğine açık, hızlı ve kaliteli hizmet sunacağına olan inancım tamdır. Tekrar tebrik ediyor, tüm yönetimimiz adına başarılar diliyorum.”

"Ortak paydamız Adana"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, “Bekir Başkanımızın görüşlerine katılıyorum. Adana hepimizden hizmet bekliyor. Ziyaretiniz ve güzel temennileriniz için tüm yönetimim adına sizlere şükranlarımızı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Yaklaşık yarım asır önce temelleri atılan AOSB’nin Türk Sanayisinin güneydeki üssü konumu ile ülke ve bölge ekonomisine değer kattığını vurgulayan Yücel Bayram, “Sizlerle işbirliği içinde çalışmak bizleri de mutlu eder. Ortak paydamız Adana. Bu işin ticareti yok, gönül işidir, hep birlikte kol kola gönülden hizmet edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bayram, TOBB’da 24 delegesi bulunan Adana Ticaret Odası’nın İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Türkiye’nin 4’ncü büyük odası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Adana için hep birlikte projeler üretip bu projelerin başarısı için yine hep birlikte çalışacağız. Sizlerle çalışmak bize güç ve onur verir. AOSB’yi hiçbir zaman bizden ayrı bir kurum gibi görmedik. Benim, Yönetim Kurulumuzun, Meclis Başkanımın ve tüm Meclisimizin tek amacı var o da Adana’ya hizmet etmek. Adana için çok iyi şeyler yapacağımızı iddia ediyorum.”

7 Kasım 2022 tarihi itibariyle Abidinpaşa Caddesi’ndeki tarihi binaya veda eden Adana Ticaret Odası’nın Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki modern hizmet binasında gerçekleştirilen ziyaretin ardından, ATO Başkanı Yücel Bayram ve Meclis Başkanı İsmail Acı, AOSB heyetine hizmet binasının gezdirerek, bina hakkında heyete bilgi verdiler.