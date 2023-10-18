Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Kosova’ya ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışma ziyaretinde Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu tarafından kabul edildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı (BALKAN VAKFI) Başkanı Hıfzı Kuruşa ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla Kosova’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Baran ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu tarafından kabul edildi. Baran, burada yaptığı konuşmada Kosova ile Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarının, ortak inanç ve değerlerinin bulunduğunu hatırlatarak, bu yakınlığın ticari ilişkileri geliştirmeye daha çok zemin oluşturmasını istediklerini bildirdi. Baran, halihazırda Kosova’da 400 milyon avroyu aşan tutarda Türk yatırımlarının bulunduğunu ve 500’ün üzerinde Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini, bu şirketlerde de yaklaşık 10 bin Kosova vatandaşının istihdam edildiğini hatırlatarak, 1 milyar doların altında kalan dış ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını vurguladı. Baran, “160 bin üyemizle Türkiye’nin ikinci büyük odası, Ankara Ticaret Odası olarak, Kosova ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Balkan yarımadasının merkezinde bir bölge olarak Adriyatik ve Ege Denizi’ne en kısa ulaşım yolu olması bakımından Kosova’nın özel bir önemi olduğunu kaydeden Baran, 1 Ocak 2024 itibarıyla da Schengen kapsamına alınmasıyla Kosova’nın yatırım ve ticari ilişkiler açısından öneminin daha da artacağını ifade etti. Kosova’nın kuzey bölgesinde yaşanan sıkıntıların en kısa sürede çözüme kavuşacağına inandıklarını belirten Baran, NATO Barış Gücü Komutanlığı’nı Türkiye’nin devralmasının ve Tümgeneral Özkan Ulutaş’ın bir yıl boyunca komuta görevini üstlenmesinin Kosova’nın güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacağını söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu, Baran başkanlığındaki heyetin Kosova’yı ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mevcut durumda Kosovalı vatandaşları istihdam eden en büyük yatırımlar arasında Türk işletmeleri bulunuyor. Bu durum, Kosovalı vatandaşlarımızın Türk şirketlerinin ürünlerine ve yaptıkları işlere ne kadar güvendiklerini gösteriyor” dedi.

Kosova ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Sadriu, Kosova vatandaşlarının üçte ikisinin 35 yaşın altında olmasının da ülkeyi yatırım açısından cazip hale getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Sadriu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Kosova’daki Türk yatırımlarının artmasının önemini vurguladığını hatırlatarak, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti. Cumhurbaşkanı Sadriu, “Gıda, turizm, enerji ve tekstil başta olmak üzere birçok sektörde yatırımların artmasına ihtiyacımız var. Kosova bazı stratejik sektörlere yapılan yatırımlarda yatırımcılara avantajlar sağlıyor. Türk şirketlerinin bu sektörlere odaklanması her iki taraf için de faydalı olacaktır” dedi.

Baran ve beraberindeki heyet, Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Glauk Konjufca’yı da Meclis binasında ziyaret etti. Kosova’nın bağımsız bir ülke olarak Balkanlar’daki varlığının önemine dikkat çeken Baran, insani yakınlığın iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını ve oynamaya da devam edeceğini söyledi. Baran, sektörleri bir araya getirmek, fuarlar düzenlemek ve ortak fuarlara katılmak dâhil olmak üzere iki ülke arasında ticari yakınlaşmayı sağlayacak çalışmalar yürütülebileceğini ifade etti.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca da konuşmasında, Türkiye’nin Kosova’nın bağımsızlık sürecinde ve sonrasında bir devlet olarak yapılanmasında sürekli destek verdiğini belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine dikkat çekti. Güvenlik ve ekonomik kalkınma konularının yatırım açısından önemine dikkat çeken Konjufca, Kosova’nın kuzeyinde yaşanan sıkıntılar karşısında Türk devletinin hızlı bir şekilde tepki göstermesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Konjufca, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Kosova’nın yanında olduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

Baran ve beraberindeki heyet, Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi’yi de ziyaret etti. Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Kosova’yı bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından tanıyan ilk ülke olduğunu belirterek, o günden bu yana insani, yatırım ve ticari ilişkilerin sürekli derinleştiğini söyledi. Baran, Kosova’ya gerçekleştirdikleri ziyaretle iki ülke arasındaki dış ticareti her iki ülkenin lehine olacak şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Başkent’in savunma sanayii başta olmak üzere medikal sanayi, tekstil ve tarım üretiminde, sağlık ve termal turizmde gelişmiş bir şehir olduğunu anlattı. Baran, “Bunları üst üste koyduğumuzda birçok alanda Kosova ile işbirliği yapabileceğimizi görüyoruz. Birbirine bu kadar yakın iki ülke arasındaki bugünkü ticaret hacmi yeterli seviyede değil. Daha yukarılara taşınması gerekir” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Redzepi de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kardeş ülke olduğunu belirterek, Kosova’yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer alması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin düşüklüğüne dikkat çeken Redzepi, Kosovalı iş adamları ile birlikte Türkiye’yi ziyaret etmek istediklerini kaydetti. Tekstil üretimi, tarım ve turizm sektörleriyle yakından ilgilendiklerini bildiren Redzepi, Kosovalı vatandaşların Türkiye’den sağlık turizmi hizmeti aldığını aktardı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a Kosova ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali Yıldız, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu, ATO Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sabahat Altınışık, Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Ali İhsan Güçlü, İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Hakan Ekici, İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sinan Aktaş, Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sadık Mermer, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ümit Kılıç ile Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıfzı Kuruşa ile Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.