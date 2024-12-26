Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümünü kutlayarak, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, milletimize, istiklal ve Cumhuriyete giden yolun kapılarını açtı. 27 Aralık, Ankara’nın gurur günüdür. İş dünyası olarak, ülkemizi ve şehrimizi hep daha ileriye taşıma azmiyle çalışarak, bu günü gururla yaşatıyoruz” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105’inci yılını bir mesaj yayımlayarak kutladı. Baran mesajında, Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Heyet-i Temsiliye üyeleriyle, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin, Ankara’nın ve Türk milletinin geleceğini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Baran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, milletimize istiklal ve Cumhuriyete giden yolun kapılarını açtı. Milli Mücadele’nin merkezi olan Ankara, diriliş ve varoluşun simgesi, Cumhuriyet’in ilanıyla milli egemenliğin kalbi oldu. 27 Aralık, Ankara’nın ise gurur günüdür. İş dünyası olarak, ülkemizi ve şehrimizi hep daha ileriye taşıma azmiyle çalışarak, bu günü gururla yaşatıyoruz. Bu önemli günün yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele şehitlerini saygı ve minnetle anıyorum” dedi.