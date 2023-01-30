Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, elektrikli ev aletleri sektörünün ATO’da 24 No’lu Komite tarafından temsil edildiğini belirterek, "Sektör, beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinin ilgili işletmeler dışında satılmasını istemiyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, elektrikli ev aletleri sektörünün ATO’da 24 No’lu Komite tarafından temsil edildiğini belirterek, "Sektör, beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinin ilgili işletmeler dışında satılmasını istemiyor" dedi.

ATO’nun 24 No’lu Elektrikli Ev Aletleri Meslek Komitesi organizasyonuyla Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) ile sektör temsilcileri Elektrikli Ev Aletleri Sektörü İstişare Toplantısında bir araya gelerek, problemlerini ele aldı.

"Elektrikli ev aletleri sektörü bin 500 kişiye istihdam sağlıyor"

Elektrikli ev aletleri sektörünün ATO’da 24 No’lu Komite tarafından temsil edildiğini belirten Baran, "Şehrimizde yaklaşık bin beş yüz üyesiyle binlerce kişiyi istihdam eden sektör, beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinin ilgili işletmeler dışında satılmasını istemediğini bildiriyor. Vergi veren ve istihdam sağlayan bu sektörün ayrı bir iş kolu olarak varlığını sürdürmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenme çalışmalarında bu husus dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

Komitelerimizin çalışmaları bizim için çok kıymetli

Baran, sektörün, KDV oranlarının aşağı çekilmesi ve Alışveriş merkezlerinin açılış kapanış saatlerinin değişmesine ilişkin taleplerinin bulunduğunu dile getirdi. Sektörlerin istişare toplantıları düzenleyerek, kendi konularını ele alıp sorunlara çözüm önerileri ortaya koyduğuna dikkat çeken Baran, "Komitelerimizin çalışmaları bizim için çok kıymetli ve çözüm açısından yol gösterici. ATO Yönetim Kurulu olarak bu toplantılardan çıkan sonuçların takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.