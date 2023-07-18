Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, “Yeniden online eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenciler evine döndü, işletmeler boş binalara, kira ve diğer işletme giderlerini ödemeye devam etti” dedi.

Sektörel sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla sektörleri ilgili mercilerle bir araya getirerek diyalog zemini oluşturan Ankara Ticaret Odası (ATO), bu kez de özel yurt işletmecilerinin sorunlarına el attı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO’nun 58 No’lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi’ne kayıtlı Özel Yurt İşletmecilerini, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile bir araya getirdi. Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan’ın da yer aldığı toplantıda pandemi ve uzaktan eğitim nedeniyle sıkıntılı süreç yaşayan özel yurtların kapasitelerini değerlendirmeye yönelik öneriler ele alındı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Özel Yurt İşletmeleri’nin üniversite öğrencilerine hizmet verdiğini, pandemi sürecinde uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerin evlerine döndüğü için yurtların boş kaldığını hatırlatarak “Pandemi yavaş yavaş ortadan kalkıp eğitim öğretim normalleşmeye başlayınca öğrencilerimiz okullarına döndü. Uzun süren pandemide ayakta kalmaya çalışan özel yurt işletmeleri, yüzyılın felaketi olan depremle birlikte yeniden sıkıntılı bir döneme girdi. Yeniden online eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenciler evine döndü, işletmeler boş binalara kira ve diğer işletme giderlerini ödemeye devam etti” ifadelerini kullandı.

Baran, özel yurt fiyatlarının bir önceki yılın fiyatları üzerinden belirlendiğini ve yönetmelik ve yönerge gereği fiyatlara TÜFE ve ÜFE ortalamasının yarısı kadar artış yapılabildiğini ve işletmelere sadece yüzde 5’lik bir opsiyon hakkı tanındığını anlattı. Baran, “Sektör maliyetlerini fiyatlara yansıtamıyor, fiyat artışları geride kalıyor, yeterli olmuyor. Pandemi ve sonrasındaki süreç sektöre zarar verdi. Öğrencilere barınma imkânı sağlayan, istihdam oluşturan bu sektörü ayakta tutmamız lazım” diye konuştu. Baran, fiyat artışlarının öğrencilerin tercihlerine yansıdığını ve devlet yurtlarına taleplerin arttığını, özel yurtların da düşük kapasite ile çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.

“Anıtkabir’i görmek için gelen çocuk da konaklayabilecek yer bulabilsin”

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise özel yurtların yaptıkları iş nedeniyle Temmuz ile Eylül ayları arasında faaliyet gösteremediğini, zaten düşük kapasite çalışan sektörün sıkıntılarının katlandığını, bu nedenle ekonomiye de yeterli katkı sağlayamadığını anlattı. Özel yurt yatırımlarının maliyetine dikkat çeken Yılmaz, özel yurtların değerlendirilmesi için önerilerde bulundu. Yılmaz, yaz aylarında özel yurtlarda KPSS gibi sınavlara girmek, spor müsabakalarına ya da uluslararası etkinliklere katılmak amacıyla gelen misafirlerin konaklatılabileceğini söyledi. Yılmaz, özel yurtların eğitim sezonu dışında dar gelirli turistler için de konaklama amacıyla kullanılabileceğini belirterek, “Bu kentteki etkinliklerde güçlü bir etkileşim almamız, katılımı artırmamız ve kimseyi mağdur etmememiz gerek. Anıtkabir’i görmek için gelen bir çocuk da uygun şekilde konaklayacak yer bulabilsin istiyoruz. Şehirde turizm kültürünün gelişmesi için yurtlara da ihtiyacımız var” açıklamalarında bulundu.

Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan, üniversitelerin açılmaya başladığı Eylül ayına kadar sektörün sorunlarına çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekti. Ankara’nın 24 saat yaşayan bir şehir olmasını istediklerini belirten Ilıkan, "24 saat yaşayan bir şehir için öğrenci hareketliliği çok kıymetli. Sektörün sorunun çözümü önemli” kaydetti.

"Kentin sorunlarını ortak akılla çözme hedefindeyiz"

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ise konuşmasına Ankara’nın ve sektörlerin sorunlarına hassasiyet göstermesi nedeniyle Ankara Ticaret Odası’na teşekkür ederek başladı. Çelik, “Ankara Ticaret Odası her zaman olduğu gibi rehberliğini göstererek bizleri sektör temsilcileriyle bir araya getirdi. Yol arkadaşımız olarak gördüğümüz özel yurtlarla bir araya gelerek kentin sorunlarını ortak akılla çözme hedefindeyiz” ifadesini kullandı.

Yeni yükseköğretim döneminde Ankara’yı tercih edecek öğrencilerle birlikte Ankara’da yoğunluk yaşanarak barınma sorunun Eylül ayında artacağını kaydeden Çelik, son dönemde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarının tercih edildiğini dile getirdi. Çelik, “İhtiyaç duyulduğu için KYK yurtlarında ciddi bir kapasite artışına gittik. KYK yurtlarıyla özel yurtlar arasındaki fiyat makasının açıldığının ve bunun özel yurtlara olumsuz yansıdığının farkındayız. Ama bu sene üniversitelerin açılmasıyla birlikte Ankara’da ciddi oranda yurt ihtiyacı artacak” diye konuştu.

Ankara Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Ümit Taş ve Ankara İl Gençlik Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Soydemir’in de yer aldığı toplantıya; ATO 58 No’lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ömer Özkan Özdemir, Komite Meclis Üyesi Birol Akman, Komite Üyesi Gülay Kılıç, ATO 59 No’lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ümit Kılıç, Anadolu Özel Yurtlar Derneği ile Ankara’da faaliyet gösteren özel yurt temsilcileri de katıldı.