Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İsrail’in yaptığı zulümler ne kadar şiddetli olursa olsun Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu gerçeğini ve Mescid-i Aksa’nın da İslam’a ait olduğu gerçeğini değiştiremeyecektir” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO 29. Dönem 12. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Baran, yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına dikkat çekti. ATO’nun Filistin devletinin ve Gazze’deki sivillerin yanında olduğunu belirten Baran, “Türkiye Ortadoğu’da barış sürecine destek olmuştur. Geldiğimiz nokta barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kadın, çocuk ve yaşlı demeden kendi halinde hayatını sürdüren masum insanların kanını döken ve onların canına kasteden herkesi ve bu sürece ses çıkarmayan bütün kurum ve kuruluşları kınıyorum” diye konuştu.

"Filistin’in başkenti Kudüs”

Gazze’de sivillerin soykırıma uğradığını belirten Baran, “Biz her zaman her şart altında Kudüs’ü Mescid-i Aksa’yı koruyan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. İsrail, bütün evrensel hukuk metinlerini, kadınları, çocukları, hastaneleri ve ibadethaneleri hedefe almaktadır. İsrail’in yaptığı zulümler ne kadar şiddetli olursa olsun Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu gerçeğini ve Mescit-i Aksa’nın da İslam’a ait olduğu gerçeğini değiştiremeyecektir” şeklinde konuştu.