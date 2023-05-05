Girişim, yatırım, fon oluşturma, iş ortaklığı, dijital oyun geliştirme, yeni iş fikri geliştirme, insan kaynakları, kümelenme, finansman sağlama alanlarında uluslararası ve ulusal düzeydeki aktörlerin bir araya geleceği “Girişim’23” Zirvesi ATO Congresium’da başladı.

Türkiye’nin en geniş katılımlı girişimcilik, inovasyon ve teknoloji zirvesi olarak nitelendirilen “Girişim’23”de, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, Girişim 23 Yürütme Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin ve LOGO Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan açılış konuşması yaptı. Açılış konuşmalarının ardından ATO Başkanı Baran, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte etkinlik çerçevesinde açılan stantları gezerek, girişimcilerin çalışma ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Zirvenin açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, girişimciliğin ülkelerin ekonomik kalkınmasında en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, “Büyümeyi hızlandıran, istihdamı artıran ve yeni endüstrilerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan girişimcilik, toplumların refah düzeyini de yükseltiyor. Teknolojik buluşların toplum yararına, yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürülmesinde öncü rol üstleniyor. Toplumsal değişim ve gelişimi hızlandırıyor” diye konuştu.

"Girişimcilik sinerjisi Başkent’ten ülkeye yayılacak"

“Size, gücünüze, enerjinize, cesaretinize, azminize, ufkunuza güveniyoruz” diyerek girişimcilere seslenen Baran, bu yılın Cumhuriyet ile birlikte Ankara Ticaret Odası’nın da 100’üncü yılı olduğunu söyledi. Baran, “İlk yüzyılın hikayesini tarihte görülmemiş kahramanlık destanını yazarak bizlere yepyeni bir ülke bırakanlar ve bu ülkeyi ekonomik ligde üst sıralara taşıyanlar yazdıysa, ikinci yüzyılın küresel başarı hikayesini de girişimcilerimiz ve onlara girişim ekosistemi sağlayanlar yazacak” diye konuştu. Baran, “Girişim 23 Zirvesi” ile girişim ve teknoloji alanında oluşacak sinerjinin başkent Ankara’dan ülkeye yayılacağına inandığını ifade etti.

“Girişimci bir milletiz”

Girişimciliğin olduğu toplumlarda üretim ve ticaretin de olduğunu kaydeden Baran, “Anadolu topraklarında nice toplumlar yok olup giderken, Türk milleti olarak bin yıldır bu topraklarda varlığımızı sürdürmemizi ‘girişimciliği’ yani ‘ticareti’ bilmemize borçluyuz. Biz Türkler girişimci bir milletiz” dedi.

Girişimciliğin ilk ve en önemli unsurunun insan faktörü olduğunu dile getiren Baran, “Bizim de genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Ülkemiz genelinde 208 üniversitemizde yaklaşık 8 milyonu aşkın gencimiz eğitim görüyor. Mezun ettiğimiz gençlerimizin tamamını kamuda ya da var olan işlerde istihdam etme şansımız yok. Bu nedenle de girişimcilik gençlerimizin kariyer planlamasında önemli bir seçenek haline geliyor. Bu nedenle gençlerimize girişimciliği sevdirmemiz, onlara girişimci özgüveni aşılamamız ve ülkemizde girişimcilik iklimini geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Turcornlar ekonomimize ivme kazandıracak”

Türkiye’de geleneksel yapıyla kurulmuş KOBİ’lerden oluşan bir “girişim ekosistemi”nin olduğunu dile getiren ATO Başkanı Baran, son 10 yılda bu yapıya yenilikçi, teknolojiyi kullanan start-up’ların da eklenmeye başladığını ifade etti. Söz konusu bu iki yapıyı işbirliği yapacak şekilde yakınlaştırmanın, üretimin çeşitlenip artmasına ve Türkiye’nin küresel rekabetçiliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Baran, “Bugün 11 tanesi Ankara’da olmak üzere ülkemizin dört bir yanında 98 teknoparkta yaklaşık 10 bin araştırmacımız Araştırma-Geliştirme (AR-GE) yapıyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan gençlerimiz yeniliklere imza atıyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bugün nasıl Silikon Vadisi’nden New York City’ye, Londra’dan Pekin’e kadar dünyanın dört bir yanında girişimcilik ekosisteminden beslenerek ortaya çıkan start-uplar, unicornlar dünya ekonomisine önemli katkılar sağlıyorsa, ülkemiz girişimcilik ekosistemi içinde var olan, gelişen işletmelerimiz turcornlarımız da bizim ekonomimize ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

“Fikriniz varsa bir bilgisayar ve telefon yeterli oluyor”

Gelişen teknolojiyle birlikte iş kurma, iş yapma süreçlerinin de değiştiğini kaydeden Baran, “Eskiden bir iş kurabilmek için fikriniz varsa biraz sermaye, bir masa, bir de kasa yeterli oluyordu. Oysa günümüzde yenilikçi bir fikre sahipseniz, masaya, kasaya gerek duymadan üretim, ticaret yapabiliyorsunuz. Bazen bir bilgisayar ve telefon yeterli olabiliyor” dedi.

Başkent’te çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen ve girişimcilik alanında önde gelen ulusal ve uluslararası aktörleri bir araya getiren Girişim’23 Zirvesi, konferans, paneller, B2B görüşmeler, eğitimler, tanıtım stantları, sanat aktiviteleri, ödüllü yarışmalar ve daha birçok etkinlikle 6 Mayıs tarihine kadar devam edecek.