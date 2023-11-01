Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyet’in ve ATO’nun ikinci yüzyıla girdiğini belirterek, “160 bin üyemizle birlikte iktisadi alanda yeni zaferler yazmaya devam edeceğiz. Asırlık geçmişimizden aldığımız ilhamla gelecek yüzyıllarımızı inşa edeceğiz” dedi.

Ankara Ticaret Odası 29. Dönem Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı ve Cumhuriyet ile yaşıt Ankara Ticaret Odası’nın kuruluşunun 100. yılı gündemiyle Türk bayrakları ile donatılan ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da meclis üyesi olarak katıldığı toplantıda, ATO’nun tüm meclis üyeleri ellerinde bayraklarla İstiklal Marşı’nı okudu. ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayarak başlattığı toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyet Bayramı’nın sadece bir takvimi değil özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin zaferini temsil ettiğine dikkat çekerek, Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı. Baran, Türkiye Cumhuriyeti’nin köylüsünden kentlisine, imamından muallimine, tacirinden askerine, şairinden yazarına kadar fedakar bir milletin kanı, canı, şeref ve haysiyeti üzerine kurulduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, eşitlik ve çağdaşlık gibi temel değerlerle de yükselerek dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yerini almıştır. Cumhuriyetin ilanı sadece bizim milletimiz için değil, dünyanın tüm mazlum milletleri için umut olmuştur. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun” diye konuştu.

Türk milletinin eşi benzeri görülmemiş bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini hatırlatan Baran, ”Milletimiz, Balkan Savaşları’ndan Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne kadar geçen süre boyunca her türlü yokluk ve zorluğa rağmen eşi benzeri görülmemiş bir mücadele sergileyerek ne yurdunu çiğnetti ne de bağımsızlığından ödün verdi. Türkiye Cumhuriyeti, köylüsünden kentlisine, imamından muallimine, tacirinden askerine, şairinden yazarına kadar fedakar bir milletin kanı, canı, şeref ve haysiyeti üzerine kurulmuş; demokrasi, eşitlik, laiklik ve çağdaşlık gibi temel değerlerle de yükselerek dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yerini almıştır. Cumhuriyet’in ilanı sadece bizim milletimiz için değil, dünyanın tüm mazlum milletleri için umut olmuştur” ifadelerine yer verdi.

“Geçmişimizden aldığımız ilhamla gelecek yüzyıllarımızı inşa edeceğiz”

2023 yılının Ankara’nın başkent oluşunun ve Ankara Ticaret Odası’nın kuruluşunun da 100. yılı olduğunu dile getiren Baran, şunları kaydetti:

“Bu yıl ayrıca hem Ankara’nın başkent oluşunun hem de Ankara Ticaret Odamızın kuruluşunun 100’üncü yılı. Binlerce yıllık tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine de karargahlık yaparak, nihayetinde son ve sonsuz Türk devletinin başkenti olarak şereflenmiştir. Ankara Ticaret Odamızın 100’üncü yılını kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Kurtuluş Savaşı’nın son kalesi Ankara, yüz yıldır iktisadi bağımsızlığın ilk kalesi olarak varlığını sürdürüyor. Her bir fabrikamız, her bir işletmemiz vatanımızın ekonomik cephede sürdürdüğü bağımsızlık savaşının kaleleridir. Cumhuriyetimizin birinci asrında ecdadımız, canıyla kanıyla siyasi bağımsızlığımız; sabanıyla da iktisadi bağımsızlığımızın tarihini yazdı. Cumhuriyetimizin ve Ankara Ticaret Odamızın ikinci yüzyılına girerken, birinci yüzyılda olduğu gibi 160 bin üyemizle birlikte iktisadi alanda yeni zaferler yazmaya devam edeceğiz. Asırlık geçmişimizden aldığımız ilhamla, gelecek yüzyıllarımızı inşa edeceğiz.”

Konuşmasında Filistin’de yaşananlara da değinen Baran, tüm evrensel hukuk metinlerinde masumiyetleri garanti altına alınan çocukları, kadınları, hastaneleri, ibadethaneleri hedef alan İsrail’i kınadığını söyledi. Baran konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kadın, çocuk, yaşlı demeden kendi halinde hayatını sürdüren masum insanlara saldırı düzenleyen, onların canına kasteden herkesi ve bu sürece ses çıkarmayan tüm kurum ve kuruluşları kınıyorum. Gazze’de soykırıma varan İsrail saldırılarını esefle kınıyorum. Biz her zaman, her şart altında, Kudüs’ü ve Mescidi Aksa’yı koruyan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün İsrail tüm evrensel hukuk metinlerinde masumiyetleri garanti altına alınmış çocukları, kadınları, hastaneleri, ibadethaneleri hedef almaktadır. İsrail’in yaptığı zulümler ne kadar şiddetli olursa olsun Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu gerçeğini, Mescid-i Aksa’nın da İslam’a ait olduğu gerçeğini değiştiremeyecektir. İsrail katlettiği o masum çocukların, o masum sivillerin kanlarında; evladı öldürülen, şehit edilen annelerin gözyaşlarında boğulacaktır.”

Baran, Türkiye’nin etrafı sıkıntılarla dolu bir coğrafyada istikrar adası durumunda varlığını sürdürdüğünü vurgulayarak, coğrafyanın ülkenin omuzlarına sorumluluk yüklediğini aktardı. Meclis toplantısı öncesinde de “100. Yıl Özel Resepsiyonu” gerçekleştirildi. Türk bayrakları ile donatılan ATO Fuaye Alanı’nda yapılan resepsiyonda Ankarabandobros Bando takımı marşlar çalarak, 100’üncü yıl coşkusunu yansıttı.

ATO Başkanı Baran, Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı resepsiyonda, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve ATO çalışanları yer aldı.